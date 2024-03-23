快訊／音樂廳恐攻增至143死　槍手落網曝：有人給17萬叫我們攻擊

▲一名參與攻擊的恐怖分子透露，有人給予他們50萬盧布讓他們進行攻擊行動。（圖／翻攝自微博）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯莫斯科近郊的克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖攻擊，根據《俄羅斯衛星通訊社》最新消息，事件死亡人數已經上升至143人。俄羅斯當局表示，恐怖攻擊發生後，音樂廳發生了嚴重大火，燃燒面積約13000平方公尺，目前已在烏克蘭邊境逮捕11名企圖越境逃跑的嫌犯，包含4名直接參與攻擊的恐怖分子。

另據俄媒《今日俄羅斯》報導，一名參與攻擊恐怖分子事後透露，有人透過銀行轉帳50萬盧布（約新台幣17萬元），指使他們在音樂廳製造恐怖攻擊，不過目前他只收到一半的金額，至於他們手中的武器是怎麼來的，他聲稱是有人透過Telegram向他們聯繫並提供槍枝。

事件發生後，俄羅斯聯邦安全局（FSB）在俄羅斯與烏克蘭邊境的布良斯克州逮捕了11名涉案人士，包含4名直接參與攻擊的恐怖分子，並指控這些恐怖份子正在企圖越境進入烏克蘭，甚至在烏克蘭政府有接觸。

對此，烏克蘭堅決否認涉案，總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）表示，「讓我們釐清一下，烏克蘭和這件事絕對無關。我們做為一個國家，和俄羅斯正規軍及俄羅斯聯邦進行全面戰爭，不論發生什麼事，一切都會在戰場上決定」。



▼克洛庫斯音樂廳22日發生恐怖襲擊，事後還發生嚴重大火。（圖／路透社）



