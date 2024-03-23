音樂廳恐攻「增至93死」還會上升！　俄聯邦安全局逮捕11人

▲ 槍手掃射民眾且放火焚燒音樂廳，已造成93人死亡。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯克洛庫斯音樂廳22日晚間發生恐攻，死亡人數攀升至93人，包含3名孩童。稍早傳出6名已知嫌犯中有2人落網，如今官媒證實，俄國安全部門已逮捕11名涉案人士，其中4人直接參與攻擊，正進一步追查其他同夥。

《俄新社》報導，俄羅斯聯邦安全局（FSB）局長向總統普丁報告，現已拘留11名涉入22日恐攻的嫌犯，其中4人直接參與音樂廳內發生的攻擊，FSB也正極力追查他們的基地，但未透露嫌犯身分、國籍及落網經過。

與俄羅斯安全部門關係密切的Telegram頻道Baza稍早指出，6名疑似涉案的嫌犯駕車在布良斯克州（Bryanskaya）被攔下，一度試圖逃跑，在執法人員開槍後翻車，其中4人逃脫後仍在追捕，另2人已經落網，但目前不清楚FSB提及的11名嫌犯是否包括這2人。

另一方面，俄羅斯調查委員會聲明宣布，這起事件已造成93人死亡，「人數將進一步上升。根據初步資料，死因為槍傷及燃燒產物中毒」，且指控槍手在音樂廳內使用「易燃液體」放火，目前仍在進行彈道、DNA及指紋鑑識。而莫斯科州衛生部門此前指出，死者中包含3名孩童。