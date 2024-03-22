巴黎奧運安全審查驚見「S級危險人物」　715人遭拒絕參與奧運

▲2024巴黎奧運所有參與者都須先通過安全調查。（圖／路透）



實習記者任庭儀／編譯

2024年巴黎奧運將在7月底登場，法國近期處於高度戒備狀態，為避免恐怖主義的威脅並確保典禮及各項賽事的安全性，奧運所有參與者都須先接受安全調查。調查人員審查數十萬份申請，有715人不被允許參與奧運會，其中10人被列為「S」級危險人物。

綜合法國國際廣播電台（RFI）、美聯社報導，法國內政部長達馬南（Gerald Darmanin）6日表示，法國近期面臨許多潛在威脅，包括伊斯蘭激進組織、極端環保主義者及極右組織，因此處於高度戒備狀態，「出於安全考量，尤其是最近幾周恐怖主義威脅，我們有義務實施部分限制。」

幾個月以來調查人員一直在仔細審核數十萬份參與申請，其中最重要的是入選奧運會的1萬500名運動員、殘奧會的4400名運動員與他們的工作人員。除此之外，2萬6000名記者、2萬2000名保全人員，及4萬5000名志願者也需要事先獲得通行許可。

法國行政安全調查局（SNEAS）負責人杜福爾（Julien Dufour）21日指出，這715人是經過15萬816次安全調查後排查出來，其中有10人被列為「S」級危險人物。確保奧運安全是主辦城市當局的責任，據SNEAS估計，巴黎奧運共需進行100萬次安全調查。