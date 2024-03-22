胎死腹中56年！81歲嬤肚痛就醫「驚見石胎」　開刀取出隔天身亡

▲ 81歲的維拉取出石胎後不幸感染身亡。（圖／翻攝自臉書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

巴西出現一起罕見病例，一名8旬婦女受腹痛所苦，反覆就醫才發現肚子裡竟藏有年輕時子宮外孕的胎兒，經過56年早已鈣化成「石胎」，終於手術取出後卻不幸死於感染。

綜合《每日郵報》等外媒，這名81歲婦女維拉（Daniela Vera）來自巴西西部城鎮阿拉爾莫雷拉（Aral Moreira），育有7名子女及40名孫子女，幾周前開始感到腹部不適，10日前往當地一間診所，被診斷為泌尿道感染並接受治療。

但維拉仍懷疑腹部有腫塊，隔天被送往地區醫院進一步檢查，接受電腦斷層掃描才發現，原來是她56年前子宮外孕，胎兒在腹中死亡卻未被細胞吸收，而是留在母體內發生鈣化。

維拉身體狀況逐漸惡化，14日手術成功取出石胎，術後送進加護病房，但隔天就不幸過世。醫師德齊爾（Patrick Dezir）稱她死於感染，針對維拉的病情說明，她懷孕當時並無臨床症狀，沒有急性疼痛，也沒有大出血，導致延遲診斷。

維拉21歲的么女阿梅達（Rosely Almeida）坦言，「她年紀大了，我們是原住民，她不喜歡看醫生，會害怕檢查儀器」，但母親曾提到，她十幾歲第一次懷孕時就曾感覺不適，「她說她感覺肚子裡好像有嬰兒在動，有時會不舒服」，但家人從未懷疑是子宮外孕。