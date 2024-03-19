日H級無罩網美108秒乳波狂晃　床頭「姊夫」被抓包

記者黃翊婷／綜合報導

以「無罩散步」聞名的日本網美macca（まっか），日前重返YouTube平台，最新上傳的影片是她賴床以及做早操的日常生活紀錄，並在短短1分48秒裡大秀H罩杯好身材。不過，有眼尖網友發現，macca的床頭竟然擺著充電中的「姊夫」。

▲macca起床向粉絲們打招呼。（圖／翻攝自YouTube／まっかの日常，下同。）

macca過去經常在社群平台放送無罩激凸的性感照片，也曾來到台灣淡水、九份進行無罩散步，甚至在101大樓前掀衣合照、在餐廳拍攝4秒「上空」影片，一度獲得台灣網友關注。雖然後來疑似因為影片尺度問題，macca暫停更新，但她最近宣布回歸YouTube平台，並上傳一部1分48秒的影片。

▼▲macca做伸展運動。

影片中，macca先是在床上伸懶腰，賴床了一陣子才醒來和寵物貓打招呼，接著她面對鏡頭揮揮手，便開始做起早晨伸展運動，一彎腰H級巨乳險些掉出來，畫面相當火辣，做完運動之後，她又躺回床上滑手機。

影片公開之後，網友們紛紛留言大讚macca，「笑容很可愛」、「終於等到妳了」、「歡迎回來」、「感謝招待」；還有眼尖網友發現，macca的床頭竟然擺著充電中的按摩棒，以及一些情趣用品，作風依舊大膽又性感。

▼macca外型十分亮眼。（圖／翻攝自Instagram／macca03x）