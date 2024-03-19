馬斯克承認服用K他命抗憂鬱症　稱投資人也希望他「繼續用」

▲富豪馬斯克近日訪談中表示，自己使用俗稱K他命的處方藥物對抗憂鬱情緒。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）年初曾澄清有關他吸食迷幻藥LSD、古柯鹼等毒品的報導，消息引發投資人擔憂。馬斯克近日接受CNN前主播萊蒙（Don Lemon）採訪時，談到服用處方藥氯胺酮（ketamine，俗稱K他命）對抗憂鬱症一事，他強調自己沒有濫用藥物，且投資人基於價值利益也會希望他「繼續這樣做」。

根據CNN報導，馬斯克18日登上萊蒙與X合作的新脫口秀節目The Don Lemon Show，訪談內容長達1個多小時。過程中，萊蒙問起馬斯克2018年在美國喜劇演員羅根（Joe Rogan）的網路直播訪問中抽大麻菸，以及他先前在X上公布自己使用氯胺酮處方藥物一事。

馬斯克表示，「詢問別人醫療處方是非常隱私性的。」他說，「有時候我的大腦會有一種消極的化學反應，像是憂鬱症（depression），或和任何負面消息無關的憂鬱，氯胺酮有助於讓人擺脫消極的心態。」

▲馬斯克強調自己大約每隔一周才會服用少量氯胺酮。（圖／路透）

馬斯克表示，這是由「一位真正、真實的醫生」開給他的處方，並且「每隔一周或大概的時間少量服用」，強調自己沒有濫用藥物，平時不喝酒，也不懂得「怎麼抽」，但他沒有具體說明是指什麼毒品。他說，自己深夜發文時，幾乎總是處於清醒狀態。

馬斯克說，「如果你用了太多氯胺酮，你就無法真正地完成工作，而我有很多事情要做。」他解釋，自己每天工作16小時是「常態」，周末也很少休息，所以他長時間處於精神緊張的狀況。

馬斯克還說，他認為自己的憂鬱是遺傳，且服用氯胺酮不會影響特斯拉和SpaceX的經營或與政府的合約，「從華爾街的角度來看，重要的是執行力，你是否為投資人創造價值？特斯拉市值是其他汽車業公司的總和……因此，就投資人立場而言，如果我有什麼正在執行的，那我應該繼續做下去。」

▲馬斯克認為，他使用藥物維持工作執行力，對投資人而言也是有益的。（圖／路透）

另外，馬斯克也提到，自己不是專業醫生，如果有人遇到憂鬱問題，他建議這些人應該和醫生諮詢是否可以服用氯胺酮藥物，或者是常用的抗憂鬱藥SSRIs。

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