輝達GTC大會激勵 　美股收紅75點、台積電ADR反跌

▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）
記者葉國吏／綜合報導
輝達 GTC 大會拉開序幕，新一波人工智慧熱潮掀起，引領華爾街科技股走揚，美股主要指數今天大多收高。台積電ADR反跌0.25％、收136.64元。
道瓊工業指數小漲75.66點或0.20%，收38790.43點。
標準普爾指數上揚32.33點或0.63%，收5149.42點。
那斯達克指數揚升130.28點或0.82%，收16103.45點。
費城半導體指數微跌0.10點或0.00%，收4757.60點。
▲NVIDIA。（圖／記者高兆麟攝）
記者葉國吏／綜合報導
輝達 GTC 大會拉開序幕，新一波人工智慧熱潮掀起，引領華爾街科技股走揚，美股主要指數今天大多收高。台積電ADR反跌0.25％、收136.64元。
道瓊工業指數小漲75.66點或0.20%，收38790.43點。
標準普爾指數上揚32.33點或0.63%，收5149.42點。
那斯達克指數揚升130.28點或0.82%，收16103.45點。
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