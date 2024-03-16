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Fed利率決策下週出爐　美股收黑190點、台積電ADR跌1.89%

▲▼美股。（圖／路透）

▲美股今天收黑。（圖／路透）

文／中央社紐約15日綜合外電報導

投資人等待聯邦準備理事會（Fed）利率決策下週出爐，美股今天收黑。 道瓊工業指數終場下跌190.89點，或0.49%，收在38714.77點。台積電ADR跌1.89%、收136.98美元。

標準普爾500指數下跌33.39點，或0.65%，收在5117.09點。 以科技股為主的那斯達克指數下跌155.35點，或0.96%，收在15973.18點。 費城半導體指數下跌25.939點，或0.54%，收在4757.707點。

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