　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

南韓防長：除非金正恩想自殺　才會先動用核武

▲▼北韓建軍76週年，金正恩攜愛女金主愛出席。（圖／路透）

▲南韓國防部長申源湜表示，除非金正恩有自殺的決心，否則應很難大量動用核武攻擊。（圖／路透）

文／中央社

南韓國防部長申源湜18日在首爾進行外媒記者會，談及北韓軍事挑釁時表示，除非北韓領導人金正恩有自殺的決心，否則應很難大量動用核武進行「先制打擊」。

申源湜在外媒記者會被問及對北韓軍事挑釁升溫的看法時作以上表示。他指出，北韓確實不斷提升自身核武及飛彈能力，但是否會將此用於「先制打擊」仍待商榷，「如果金正恩不能接受自己的死亡，沒有幾乎等於自殺的決心的話，應該很難大量動用核武進行先攻」。

北韓今早發射飛彈，申源湜分析，平壤當局沒選在前陣子韓美年度聯合軍演期間進行軍事挑釁，可能是出於戰略考量，或是因為沒勝算，「從過去經驗來看，北韓只會在有勝算的時候出手」；預測北韓很有可能在4月南韓國會選舉前持續挑釁。

他指出，北韓從去年起對俄羅斯出口武器，或糧食等經濟交易較過去增加，一度急遽減少的冬季訓練也在今年1、2月異常增加。

「如果是直接挑釁，北韓應該不大有勝算」，申源湜說明，南韓軍方更留意的是預料之外的突襲攻擊，例如利用潛艦，或聲東擊西、來源不明的方式。「但我也想藉此機會向金正恩政權重申，北韓無法藉挑釁得到任何東西」。

北韓在俄羅斯對烏克蘭的戰事中持續提供支援。申源湜2月曾表示，北韓去年7月起已陸續運送約6700個貨櫃至俄羅斯。他今天更新數字，表示北韓至今已運送7000多個貨櫃至俄羅斯。

對於協助因應北韓等區域威脅的駐韓美軍是否可能在南海或台灣海峽有事時出兵支援，申源湜表示，根據韓美相互防禦條約，駐韓美軍的設置是為在南韓受到外部侵略時協助戰鬥，「至於是否可能脫離原本的目的，美國至今尚未表示官方立場」。

他提到，目前駐守在南韓的2萬8500名美軍「是必要的數量」，這點在美國每年編列的安保預算中也明確記載。曾在前美國總統川普任內暫代國防部長的米勒（Christopher Miller）向媒體表示有必要檢討駐韓美軍數量，申源湜對這項發言表示不以為然。

ET快訊
紫衣女「雙臂成大字」擋媽祖鑾轎　真相曝光掀網論戰
快訊／聯結車翻覆占據全車道！國1北上彰化段大回堵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓防長：除非金正恩想自殺　才會先動用核武

聯合國：加薩孩童「餓到沒力氣哭」　1.3萬小生命死於以色列砲火

25歲女「排出一團血球」昏倒送醫　家人撈化糞池驚見男嬰屍體

460萬退休金慘遭騙光！澳男聽到「繼承堂兄遺產」　嗨到向海外匯錢

美研究：大學讀「教育、社工系」出社會薪水最低　理工獨佔高薪

《Playboy》首次！「AI美女」登封面女郎　狂吸14萬粉絲

南蘇丹恐陷45°C熱浪！　暫關境內所有學校

「73歲瘦弱嬤」竟是販毒集團首腦！兒姪全是她手下　被逮畫面曝光

以色列突襲加薩希法醫院！聲稱擊中哈瑪斯領袖　大樓起火多人傷亡

流浪狗當眾「啃咬人類斷手」畫面瘋傳　醫院坦承：是男病患的手

彰化10歲小姊姊「每年參拜」　眨眼：盼白沙屯媽祖來看我

王陽明車庫遭陌生女停機車　警聯絡上：她不願配合移車

歐陽娣娣《創造營》掉出「出道位」　為好友送祝福...曝：其實挺開心的！

BMW路口撞嬰兒車逃逸！　害2歲童腦震盪稱：不知碰撞

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

黃狗擋路中間上大號 騎士笑：要等牠完才能過嗎？

春夏秋冬都是同一件！　夏男5度開庭又穿藍衣現身

5億高中生案有進展！　律師：賴小弟是異性戀無庸置疑

王陽明車庫遭陌生女停機車　員工今徒手搬離...警方全程蒐證

白沙屯媽祖0點35分登轎　全場喊「進喔」盛大啟程

南韓防長：除非金正恩想自殺　才會先動用核武

聯合國：加薩孩童「餓到沒力氣哭」　1.3萬小生命死於以色列砲火

25歲女「排出一團血球」昏倒送醫　家人撈化糞池驚見男嬰屍體

460萬退休金慘遭騙光！澳男聽到「繼承堂兄遺產」　嗨到向海外匯錢

美研究：大學讀「教育、社工系」出社會薪水最低　理工獨佔高薪

《Playboy》首次！「AI美女」登封面女郎　狂吸14萬粉絲

南蘇丹恐陷45°C熱浪！　暫關境內所有學校

「73歲瘦弱嬤」竟是販毒集團首腦！兒姪全是她手下　被逮畫面曝光

以色列突襲加薩希法醫院！聲稱擊中哈瑪斯領袖　大樓起火多人傷亡

流浪狗當眾「啃咬人類斷手」畫面瘋傳　醫院坦承：是男病患的手

「延長周末的4個方法」超有感　《小紅書》上萬網友轉傳

逾百人齊挺太陽花10周年晚會　布條諷黃國昌：人格和假髮一樣歪

前MP魔幻力量凱開女兒出生！　產房待15hrs「止不住的眼淚」

逆天正妹遭「超派」奈良鹿圍咬 落難神情網秒懂：裙子有仙貝味

相關新聞

韓媒問「台灣人士參與民主峰會？」　陸外交部回應

韓媒問「台灣人士參與民主峰會？」　陸外交部回應

第三屆民主峰會（Summit for Democracy）將於今（18）日至20日在南韓首爾舉行。有韓國媒體問及中國外交部如何評論「據說有台灣人士參與？」今日新亮相發言人林劍則回應，中方已嚴正敦促韓方恪守一個中國原則，停止向「台獨」勢力提供「講台」。

夜半取精！30多歲韓男盜竊公牛精液遭逮

夜半取精！30多歲韓男盜竊公牛精液遭逮

N拋世代！南韓青年僅28%打算生小孩

N拋世代！南韓青年僅28%打算生小孩

韓醫界鞏固利益！24年前「醫藥分業」大罷工

韓醫界鞏固利益！24年前「醫藥分業」大罷工

酒駕女追撞電線桿　iPhone「車禍偵測」報案

酒駕女追撞電線桿　iPhone「車禍偵測」報案

關鍵字：

金正恩國防部南韓

讀者迴響

最夯影音

更多
彰化10歲小姊姊「每年參拜」　眨眼：盼白沙屯媽祖來看我

彰化10歲小姊姊「每年參拜」　眨眼：盼白沙屯媽祖來看我
王陽明車庫遭陌生女停機車　警聯絡上：她不願配合移車

王陽明車庫遭陌生女停機車　警聯絡上：她不願配合移車

歐陽娣娣《創造營》掉出「出道位」　為好友送祝福...曝：其實挺開心的！

歐陽娣娣《創造營》掉出「出道位」　為好友送祝福...曝：其實挺開心的！

BMW路口撞嬰兒車逃逸！　害2歲童腦震盪稱：不知碰撞

BMW路口撞嬰兒車逃逸！　害2歲童腦震盪稱：不知碰撞

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

網紅騎重機上國道自行報案！　稱扭傷想提告...與警僵持4hrs

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面