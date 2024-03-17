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南韓醫界鞏固集體利益！24年前「醫藥分業」大罷工　犧牲病患權益

▲▼南韓16間醫學院的教授表示，25日起將投入集體請辭，要求政府撤回擴招決定。（圖／CFP）

▲南韓16間醫學院的教授表示，25日起將投入集體請辭，要求政府撤回擴招決定。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓政府2月祭出醫療改革，透過每年擴招2千名醫學生，解決人力不足等問題，引發超過1萬2千名住院醫師罷工反對，在罷工行動將滿一個月之際，自詡為「調解者」的醫學院教授決定從25日起集體請辭，外界回顧過往南韓醫界罷工的歷史，認為醫師在鞏固群體利益上相當團結，從2000年醫藥分業罷工時便是如此。

根據《韓聯社》，隨著南韓住院與實習醫師展開罷工行動將滿一個月，眼見身為學生或學弟妹的住院醫師的權益即將受損，原本自詡為政府和住院醫師之間「調解者」角色的醫學院教授，要求政府將撤回擴招醫科生的決定視為解決醫界罷工的唯一方案，否則從25日起16間醫學院的教授將遞出辭呈。

報導指出，雖然不捨住院醫師因參與集體罷工行動而遭政府處分、以及住院醫師罷工後醫療現場因缺乏人力而大亂，是導致醫學院教授決定請辭的因素之一，但歸根究底還是與「強烈反對醫科生擴招政策」有關，首爾大學醫學院教授非常對策委員會11日曾公佈調查結果，高達99%認為政府每年擴招2千名醫科生的方案，既不符合科學、也不合理。

由於事關醫界利益，因此即便醫學院教授自詡為調解者角色，恐怕也無法置身事外，外界認為醫學院教授們難以堅守中立的立場，甚至認為教授寧願在患者們和住院醫師（學生）之間選擇學生。

▲▼南韓政府在醫療改革推動上「絕不妥協」，與醫界硬碰硬。（圖／CFP）

▲南韓政府在醫療改革推動上「絕不妥協」，與醫界硬碰硬。（圖／CFP）

經濟正義實踐市民聯合政策局長南恩敬（音譯）認為，醫學院教授畢竟還是醫師，因此最終還是會和住院醫師站在同一陣線應對，而從過去以來政府推動醫療政策的最大問題，便是身為當事者的醫師「直接」參與了政策決策過程，甚至還意圖推翻政府決策，其中一大原因是醫師團體早已在腦袋內刻劃好藍圖，認為政府終究敵不過醫師。

報導舉過去醫界兩次所發起的大罷工為例，包括2000年醫藥分業、2020年文在寅政府推動醫科生擴招。

2000年7月，金大中政府透過立法，針對除了注射藥劑的所有專門醫療藥品推動「醫藥分業」制度，醫師在診療後開立處方，而藥師則根據醫師開立的處方去調製或販賣藥品，然而該制度卻引起南韓醫界強烈反對，從住院醫師到社區診所皆參與大規模罷工，擔憂引發醫療大亂的政府最終只能向醫界讓步，同意縮減醫科生擴招名額的10%、調漲健康保險支付給醫院的錢。

2020年，文在寅政府決定推動擴招醫科生，當時大韓醫師協會也宣布投入總罷工，住院醫師更投入「集體休診」，至於醫科生則集體投入休學、拒絕應試國家考試，而醫學院教授也已請辭相逼，最後政府只好雙手舉白旗投降，表示重回原點討論。

韓媒MBC曾經於11日進行民意調查，結果顯示高達89%的民眾認為應該要擴招醫科生、58%的民眾則認為擴招名額至少要2千名以上。

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