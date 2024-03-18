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美參院領袖籲以重新大選　納坦雅胡反批：言論完全不合適

▲以色列總理納坦雅胡。（圖／路透）

▲以色列總理納坦雅胡飽受批評。（圖／路透）

文／中央社

以色列總理納坦雅胡今天告訴美國有線電視新聞網，美國聯邦參議院多數黨領袖舒默敦促以色列改選的言論「完全不合適」。

路透社報導，長期挺以的舒默（Chuck Schumer）是美國最高階猶太裔民選官員，他14日在參院發表談話，呼籲以色列重新舉行大選，嚴厲批評納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是和平的絆腳石。

納坦雅胡在有線電視新聞網（CNN）訪談中說：「我認為他的說法完全不合適。以民主盟國為對象，試圖更換他們的民選領袖，這不合適。」

舒莫言論反映出，納坦雅胡處理與巴勒斯坦伊斯蘭激進運動哈瑪斯（Hamas）戰爭的手法、他未能採取更多措施保護巴勒斯坦平民，以及國際援助機構有關送往加薩救援物資受阻的指控，已經導致華府對納坦雅胡日益失望。隨著加薩罹難人數增加、饑荒迫在眉睫，國際批評美國挺以聲浪日增。

舒默說以色列若拒絕「兩國方案」，將犯下「嚴重錯誤」，並敦促談判人員盡一切可能達成停火協議，讓人質獲釋，並且把援助物資送進加薩。

總統拜登15日表示，舒莫的談話呼應許多美國人的擔憂，還說他「講得好」。

不過白宮發言人柯比（John Kirby）今天表示，拜登認為國內政治應該由以色列自己做決定。

他告訴福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）：「我們尊重以色列人民的主權。總統認為應該由以色列人和以色列政府決定是否和何時舉行新的選舉。」

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