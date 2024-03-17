哈瑪斯妥協了！以哈戰爭有望停火40天　釋放40人質





▲談判各方正加緊腳步讓加薩戰爭能夠至少得到暫時緩解。圖為以色列朝加薩走廊發動空襲。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

以色列與哈瑪斯之間的停火協議談判持續磋商中，外傳哈瑪斯上周已放棄要求以軍永久停火的關鍵條件，並同意暫時停火40天，如今以色列談判代表正前往卡達，有望能夠以500至1000名巴勒斯坦囚犯換取40名人質獲釋。

衛報報導，以色列總統納坦雅胡15日批准針對加薩南部城市拉法發動軍事攻擊的計畫，但拉法是哈瑪斯的最後一個主要據點，也是100多萬名難民的藏身之處，加上巴勒斯坦當局未經協商任命新總理、重要軍事指揮官伊薩（Marwan Issa）恐已命喪空襲，這一連串的事件都讓哈瑪斯處於談判劣勢地位。

哈瑪斯消息人士透露，以哈戰爭歷經5個月的巨大破壞、上萬人喪命之後，如今哈瑪斯已意識到必須向巴勒斯坦人展現「巨大勝利」，要秀出與人民站在同一陣線的立場，來避免民眾群起反抗。

哈瑪斯仍堅持要求以色列從監獄釋放500名至1000名巴勒斯坦囚犯，以換取目前據傳仍被關押在加薩100多名以色列人質之中的40人。不過哈瑪斯已經放棄永久停火的要求，稱將接受為期40天的初步停火。

除了暫時停火交換人質囚犯之外，哈瑪斯要求以色列軍隊全面撤出加薩，允許更多人道主義進入該地區，並讓流離失所的民眾能夠重返被以色列進攻摧毀的加薩北部。雖然以色列稱這些提議不切實際，但措辭已經比之前更加溫和。

報導提到，針對談判，哈瑪斯內部早已出現分歧，一派是正在加薩內部、策畫去年攻擊的人，另一派是流亡卡達、土耳其等國家的高層。身在海外的高層當初只被告知即將發動一場大行動，但並不知曉實際行動細節，這群人如今正評估停火後的情勢，傾向接受巴勒斯坦自治政府的計畫，只不過這並非強硬派立場，沒有加薩領導層的同意，外部政治派系無法採取行動。