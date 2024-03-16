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「世界最遙遠工作」徵人了　月薪5-7萬在南極和企鵝當同事

「世界最遙遠工作」徵人啦！企鵝當你的同事，月薪5-7萬在南極上班。（翻自《每日星報》）

▲這份在南極上班的工作月薪5-7萬，派駐時間為11月到隔年3月。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

南極洛可羅伊港（Port Lockroy）有個特別的基地與郵局，這裡每年都會誠徵5名工作人員，也被外界喻為「世界最遙遠的工作」。而且這裡一眼望去，除了你身邊的4位同事，再來就是企鵝同事了，然後就是滿滿的冰雪與企鵝便便。

據英國《每日星報》報導，這個「世界最遙遠的工作」今年又要招募新員工，這裡屬於英國管轄，管理該區域的英國南極遺產信託（The United Kingdom Antarctic Heritage Trust）執行長倪可爾（Camilla Nichol）表示，他們歡迎全世界有興趣者來應徵，月薪落在1260-1800英鎊（約新台幣50800-72600元）。派駐時間為11月到隔年3月，負責工作內容包括收發8萬封郵件、管理保存站內骨董，以及清理企鵝便便。

「世界最遙遠工作」徵人啦！企鵝當你的同事　月薪5-7萬在南極上班

▲這裡的上班環境相當清幽，還有滿滿的企鵝。（翻自《每日星報》）

倪可爾也說，這份工作其實不太輕鬆，因為平均每一天可能都要花上12小時工作。除此之外，這裡的生活條件嚴寒，沒有自來水，也沒有現代化免治馬桶，必須以「自然方式」解決。另外這裡也無法無線上網、玩手機，因為這裡只有靠衛星收發通訊，但這僅提供給科學研究或緊急狀況所使用。

即便如此，「前輩職員」朵曼（Lucy Dorman）在2019-2020年期間任職於此，她就非常喜愛這個工作環境，不過她也提醒，很多人會忽略企鵝便便味道的威力。另外一名前員工也表示，他已經習慣這個充滿企鵝的環境，讓他可以心靜的地方，現在的他，反而會害怕回到倫敦會無法適應。

「世界最遙遠工作」徵人啦！企鵝當你的同事　月薪5-7萬在南極上班

▲工作站內保留歷代生活用品，也算是一種歷史遺跡。（翻自《每日星報》）

南極洛可羅伊港過去又被稱為「A基地」，1944年英國政府在這裡成立「秘密基地」，不過在1994年基於《南極公約》，這裡轉換成為歷史遺跡保留區。英國南極調查局重新整修後，於1996年對外開放，成為著名觀光景點，每年夏天都至少會有18000遊客到此朝聖。

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