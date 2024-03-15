巴黎世家「透明膠帶手環」售價上看10萬　時尚網紅：你會戴？

▲巴黎世家推出膠帶手環，售價可能高達3000歐元。（圖／達志影像／newscom、TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

法國知名時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）在巴黎時裝周展出2024秋冬裝系列，但模特兒手上的飾品引發網友討論，因為基本上就是一卷印著Balenciaga字樣的透明膠帶，不過它可不便宜，售價可能高達3000歐元（約新台幣10.3萬元）。這款透明膠帶手環隨後引發大批網友關注，還有時尚網紅公開提問「你會戴這個嗎？」

海峽時報14日報導，依據模特兒走伸展台的穿搭，她穿著寬鬆的藍色連身裙，但使用透明膠帶收緊以符合身材曲線，她手上也戴著這款膠帶手環。

▲巴黎世家在巴黎時裝周展出2024秋冬裝系列。（圖／達志影像／newscom）

時尚網紅Highsnobiety透過TikTok影片提到這款印著Balenciaga字樣的膠帶手環，但也在影片中提問「你會戴這個嗎？」這段影片觀看次數衝破800萬人次，有網友留言提到這是「有錢人想體驗當窮人」。

巴黎世家至今尚未透露這款膠帶手環的售價，但官網類似商品的售價落在295歐元至1600歐元（約新台幣1萬至5.5萬元）之間。部分時尚界網紅聲稱，售價可能高達3000歐元（約新台幣10.3萬元）。

不過巴黎世家的做法並不陌生，2017年曾推出一款名為「Arena Extra-Large Shopper Tote Bag」的大型托特包，全羊皮材質，要價2000美元，但看起來非常像宜家家居Ikea的藍色購物袋。

▼巴黎世家的包與IKEA 29元購物袋幾乎長一樣，但材質差很大。（圖／翻攝北美時尚快報微博）