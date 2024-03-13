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告吳子嘉誣採購疫苗A了1億元　陳時中出庭首度揭露BNT議約價

▲▼衛生福利部前部長陳時中告名嘴吳子嘉求償1千萬元，13日到台北地院出庭，批對方拼湊污衊「譁眾取寵」。（圖／記者黃哲民攝）

▲衛生福利部前部長陳時中告名嘴吳子嘉求償1千萬元，13日到台北地院出庭，批對方拼湊污衊「譁眾取寵」。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

《美麗島電子報》董事長吳子嘉去年（2023年）5月公開指稱，前閣揆蘇貞昌與衛生福利部前部長陳時中，靠採購新冠肺炎疫苗A了1億美元，陳告吳造謠、求償1000萬元，今（13日）並親赴台北地院出庭，首度揭露2020年與BNT疫苗德國原廠議約每劑單價43美元，陳強調就算買貴也不能說成貪污，批吳譁眾取寵，懇請法官「還我一個清白」。

吳子嘉當庭回敬陳時中「謝謝部長把這個合約數量跟單價，在法院公諸於世」，他說衛福部當年和BNT德國原廠「簽署失敗的合約」，沒交貨的每劑單價，比鴻海集團總裁郭台銘採購已交貨的30美元高出13美元，兩者同樣採購500萬劑，差價高達6500萬美元，所以他認為這是「貪污未遂」，末了再酸陳「非常感謝部長」。

陳時中今出庭先以證人身分，回答吳子嘉的律師詰問。陳說2020年採購新冠肺炎疫苗，衛福部專家小組看好BNT疫苗，但美國輝瑞公司與BNT德國原廠都無法直接賣BNT疫苗給台灣，此時台灣東洋公司與香港雅各臣公司共2組人馬接洽衛福部，聲稱有管道提供BNT疫苗，且數量很大，可達1000萬劑甚至3000萬劑。

陳時中指出，這2組人馬都提不出原廠授權文件，根本沒得談，雅各臣也沒報價，東洋願先賣200萬劑卻報價很貴，經吳子嘉的律師追問，陳鬆口說出「每劑78.36美元」，不含稅也不含冷鏈儲存與運送費用。

▲▼美麗島電子報董事長吳子嘉。（圖／記者李毓康攝）

▲《美麗島電子報》董事長吳子嘉被衛生福利部前部長陳時中提告求償1千萬元，13日到台北地院出庭，挖苦陳作證議約採購疫苗確有6500萬美元差價，是「貪污未遂」。（圖／記者李毓康攝）

吳子嘉本案是去年5月20日在網路政論節目中，重提衛福部2020年以每劑約50美元向BNT原廠議價採購500萬劑疫苗、已付5000萬美元定金的往事，吳在節目說郭台銘買同樣數量、每劑只約30美元，兩者價差1億美元。

吳子嘉在節目指稱「蘇貞昌政府、陳時中部長靠買疫苗A了1億美元」、「後來把這個合約變成封存30年不准看，就是白白貪污將近30億台幣」等語，引發譁然，蘇、陳分別告吳，各求償1000萬元。

但陳時中今庭訊強調，任內從沒看過東洋與雅各臣提出跟郭台銘相仿的採購價格，政府絕沒故意買貴，何況這2家公司都拿不出原廠授權文件，「我怎會跟沒東西能賣我的公司談交易」，反而是BNT原廠2020年底回頭接洽願意賣，衛福部跟東洋、雅各臣的協商等於破局。

陳時中並首度揭露當時議約向BNT原廠採購500萬劑、每劑43美元，BNT原廠隔年（2021年）1月8日還同意衛福部發布新聞稿，但同月15日突以全球供貨吃緊為由喊卡，因當時疫苗市場是賣方強勢，政府只能積極爭取，但這筆交易仍告吹，政府根本沒預付5000萬元定金。

陳時中結束作證後，恢復原告身分請求法官「還我一個清白」，強調採購疫苗過程可受公評公論，但應基於事實、不能用任意拼湊的言論污衊防疫團隊是貪污犯、不要臉等語。法官諭知下月（4月）10日下午2點30分再開庭，將傳訊曾任閣揆的東洋公司董事長林全作證。

陳時中開完庭受訪重申不接受被說成貪污未遂犯，批吳子嘉「譁眾取寵」，對於被吳在庭訊挖苦證詞「證明貪污未遂6500萬美元」，陳強調買貴不等於貪污，吳的說法邏輯不通、「是惡意污衊」。陳解釋郭台銘採購BNT疫苗數量較多、交貨時間較晚，因此價格較低，若原廠當時願在2021年1月交貨，「1劑50美金，我也願意買」，吳子嘉開完庭沒受訪。

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