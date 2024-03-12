研究：新冠肺炎導致全球平均預期壽命「縮短1.6年」

▲新冠疫情導致全球人口平均預期壽命縮短。圖為疫情期間的日本街景。（圖／路透）



文／中央社巴黎12日綜合外電報導

根據今天發表的一項大型研究結果，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）導致全球人口的平均預期壽命在疫情頭兩年間縮短1.6年，比先前估計縮短得更多。

法新社報導，替美國健康計量評估研究中心（IHME）爬梳資料的數百名研究員認為，這標誌著全球預期壽命數十年來持續拉長後的一次劇烈反轉。

這項研究結果刊登在醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）。美國健康計量評估研究中心研究員兼研究報告主要作者舒馬赫（Austin Schumacher）說：「對全球成年人來說，COVID-19疫情造成的影響比半世紀以來的任何事件都更深遠，包括衝突和自然災害。」

舒馬赫在聲明中說，從2020年到2021年，在研究分析的204個國家和地區中，有84%的預期壽命縮短，顯示新型冠狀病毒的「破壞性潛在影響」。

研究員估計，在這段期間，15歲以上男性死亡率增長了22%，女性增長17%。

墨西哥市、秘魯和玻利維亞是預期壽命縮短最多的一些地方。

但美國健康計量評估研究中心這項具有里程碑意義的「全球疾病負擔」（Global Burden of Disease）研究的最新估計也帶來一些好消息。

逝於2021年的5歲以下兒童比2019年少了50萬人，延續了兒童死亡率的長期下滑趨勢。

美國健康計量評估研究中心研究員梅梅季（Hmwe Hmwe Kyu）樂見這項「驚人進展」，她說，全球現在應把重點放在「下一場疫情，解決各國在健康方面的巨大差距」。

即使平均預期壽命在疫情期間縮短，人類仍活得比以前更久。研究員指出，從1950年到2021年，出生時的平均預期壽命從49歲延長到72歲，增加了23年。

研究員估計，2020年到2021年，COVID-19疫情造成1590萬人超額死亡，其中有些直接死於染疫，有些間接死於疫情相關問題。這比世界衛生組織（WHO）先前估算的超額死亡人數多了100萬人。

巴貝多、紐西蘭、安地卡及巴布達（Antigua and Barbuda）是疫情期間超額死亡率最低的一些國家，部分反映出與外界隔離的島嶼通常可避免COVID-19全面衝擊。

研究還顯示，許多高齡化、富裕國家的人口開始減少，較窮國家的人口則持續成長。

舒馬赫警告，此一趨勢「將帶來前所未見的社會、經濟、政治挑戰，例如年輕人口減少的地區出現勞動力短缺，人口持續驟增的地方出現資源匱乏等」。

他還說：「世界各國將必須在自願移民方面合作。」