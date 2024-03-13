首屆碳費審議會21人名單公布　本周五第1次開會

▲碳費費率審議會委員名單公布，環境部政務次長施文真（圖左）擔任召集人。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部今（13日）公布第1屆碳費費率審議會委員名單。環境部指出，21位委員包含「環境、能源及資源、經濟及財務會計、法律」等4類專長領域，從82位推薦人選中選出，審議會由環境部次長施文真擔任召集人，包含機關代表委員5位、民間團體代表委員6位及學者專家8位，任期2年，周五（15日）將召開第1次費率審議會，會上將說明審議會相關運作規定以及碳費徵收相關子法的規劃，並徵詢委員意見，以利後續費率的討論與審議。

為實施我國碳定價，環境部在去年底訂定發布「碳費費率審議會設置要點」，並依設置要點完成相關遴選作業。今日公布第1屆碳費費率審議會委員名單，由施文真擔任召集人，環境部氣候變遷署長蔡玲儀擔任副召集人，經濟部產業發展署長連錦漳等5人為機關代表，台灣綠色公民行動聯盟協會理事卞中佩等6人為民間團體代表，學者代表有8人，包括台大氣候變遷與永續發展學程兼任助理教授趙家緯、清大科技法律研究所教授范建得等人。

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環境部表示，遴選學者專家委員，環境部將其區分為「環境、能源及資源、經濟及財務會計、法律」等4類專長領域，從今年1月18日公開接受各界推薦學者專家人選，總計有82位納入遴選，再經過環境部邀集相關機關組成遴選小組並召開遴選會議，完成學者專家委員的遴選作業。

至於民間團體部分，環境部指出，經過多方考量相關民間團體對於碳費議題的關聯性及代表性，並儘可能納入來自環保、社會公正團體及產業界等不同領域代表，以衡量各界意見，由台灣綠色公民行動聯盟、台灣環境保護聯盟、地球公民基金會、全國工業總會、全國商業總會、會計師公會全國聯合會等民間團體推派代表。在機關代表委員部分，則由經濟部、國發會、國科會、金管會及主計總處等相關機關推派代表擔任。

環境部補充，考量碳費費率為各界關注議題，為確保審議會的公正性，學者專家及民間團體代表委員在任期內，不得擔任碳費徵收對象事業的董（理、監）事、負責人、受僱人或顧問職，經該部調查受聘委員利益迴避情形後，請委員簽署同意書。

審議會委員任期為2年，本屆委員任期從今年3月1日起至115年2月28日。環境部表示，審議會的任務為碳費一般費率及優惠費率的訂定與調整，以及有關碳費費率的評估、檢討、研究及諮詢等。預計本周五召開第1次費率審議會，屆時將在會議上說明審議會相關運作規定以及碳費徵收相關子法的規劃，並徵詢委員意見，以利後續費率的討論與審議。

▲第1屆碳費費率審議會委員21人名單今天公布。（圖／環境部提供）