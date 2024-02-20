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碳費審議會名單月底出爐！排碳大戶採最高標減量「折扣可過半」

▲▼環境部長薛富盛 答詢 立法院社福衛環委員會 聯合國氣候變遷大會後續因應報告。（圖／記者屠惠剛攝）

▲環境部長薛富盛表示，21名碳費費率審議會委員名單下周正式出爐，3月開會討論費率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

環境部在1月初首度公開碳費收費計算公式，外界好奇後續進度。環境部長薛富盛今（20日）表示，今天召開碳費遴選委員會的學者專家遴選，預計最慢下周選出21名碳費費率審議會委員，3月份規劃召開兩次碳費審議委員會，希望收費辦法定案；若排碳大戶提出自主減量並採取歐盟最高標準，「折扣會非常非常大」，可能達到一半或更高。

為實施我國碳定價，環境部在去年底先發布「碳費費率審議會設置要點」，並在1月初公布碳費收費計算公式。針對直接或間接年排碳量達2.5萬噸以上的排碳大戶，碳費應繳費額為（排放量-2.5萬公噸二氧化碳當量）×收費費率。

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環境部今天舉行媒體餐敘，對於碳費推動進度，薛富盛表示，今天召開碳費遴選委員會的學者專家遴選，從各界推薦近70、80的四個領域學者專家中，遴選出3倍人選，再送到環境部勾選，預計2月底之前選出21名碳費費率審議會委員。

薛富盛說明，3月份規劃召開兩次碳費審議委員會，環境部會提供委員多方面資料，希望能夠審閱資料後，收費辦法定案，幫環境部訂出合理兼顧國家減碳目標與環境永續、產業發展等的方案。

至於碳費的徵收方式，薛富盛說，目前大致已經有共識，假如排碳大戶不提自主減量，可能面臨徵收正常碳費費率，「碳費費率可能不會太低」，若提出自主減量計畫，可分成兩類，若採用歐盟高標準，給予排碳大戶「折扣會非常非常大」，可能達到一半或更高，但不可能免繳，若無法達到最高標準，而是採指定目標，環境部會衡量公司產業與型態與碳排量，再給予折扣，但就會比較低，而自主減量是五年為一期，對公司來講很有誘因。

此外，去年2月公告實施《氣候變遷因應法》，之後12項優先子法，目前已完成7項子法公告。薛富盛表示，預計下個月第8個子法會公告，最後4個子法，都是和碳費相關。希望在3月底前預告，接下來會有2個月研商期，會繼續和社會對話，希望討論出對產業可實質減碳，但對產業發展與競爭力不會造成太大影響的方法。

3月底要公布碳費費率，4月又要調整電價，外界擔心可能對民生造成衝擊。薛富盛坦言，當然可能對民生有些衝擊，但政策推動不要受單一事件影響，環境部會持續推動，該做的工作都做好，實施時間則可以討論，環境部不會因為是看守內閣，或四月份要調整電價，以及未來可能因ECFA終止，而停止推動政務的腳步，明年碳費會正式繳費。

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