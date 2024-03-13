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從小確診畸形瘤！「草莓女孩」臉部腫脹變形　醫1招助重展笑容

▲從小確診畸形瘤！「草莓女孩」臉部腫脹變形，醫師1招助重展笑容。（圖／記者游瓊華攝、院方提供）

▲小惠從小飽受血管畸形瘤所苦，接受傳統手術還失敗，左側臉部腫脹變形，直到接受高位筋膜拉皮手術，情況終於好轉。（圖／院方提供）

記者游瓊華／台中報導

台中一位女性小惠從小飽受血管畸形瘤所苦，不僅左側臉部腫脹變形，高中時接受傳統手術卻出血過多，讓她一度畏懼，有10年拒絕接受治療，常讓她遭受異樣眼光，經過多年輾轉介紹治療，透過中國醫藥大學附設醫院整形外科美容中心副院長李建智，進行高位筋膜拉皮手術，終於可以自在面對人群。

▲從小確診畸形瘤！「草莓女孩」臉部腫脹變形，醫師1招助重展笑容。（圖／記者游瓊華攝、院方提供）

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▲小惠(左四)與另一位「草莓女孩」小陶(右四)今天一同出席記者會分享經驗，鼓勵其他病友勇敢接受治療。（圖／院方提供）

另外，桃園也有一名女孩小陶從國小5、6年級，因血管畸形瘤出現右側臉頰紅腫，彷彿嘴裡被塞了一顆棉花球般，隨著年紀增長，腫脹情況日益嚴重、左右不均情況，也常讓她遭受異樣眼光，更使她變得不愛拍照，同樣接受高位筋膜拉皮手術，揮別「草莓女孩」稱號。

醫師李建智表示，先天性血管畸形瘤是一種少見皮膚病變，有別於新生兒血管瘤，其特點是皮膚上的異常血管增生，外表看起來像草莓一般，女患者常被稱為「草莓女孩」；且隨著患者年紀增加，恐導致外觀畸形甚至功能障礙，更影響心理健康和自尊心。

李建智表示，新式高位筋膜拉皮手術（深層臉部拉皮手術，三層式拉皮手術）被成功應用於修正因先天性血管畸形瘤導致的外觀畸形，在保持周圍健康組織的基礎上，有效地修正血管畸形的外觀，手術後恢復期短而且自然。

李建智也提醒，血管畸形瘤越早治療，效果越好，今天發表的兩個案例都是歷經超過10年治療才有如今成效，呼籲民眾發現臉部有異常變化就要盡速就醫。

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