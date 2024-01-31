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越南貧困地區喝髒水20%兒童遲緩　中醫大附醫捐百萬攜手世展會投愛

▲▼ 。（圖／）

▲中醫大附醫今日與世展會共同舉行記者會，宣布加入送愛到遠方活動，為越南貧困縣投入改善水資源經費。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

中國醫藥大學附設醫院今日與世界展望會舉行記者會，宣布將啟動「送愛到遠方，給孩子乾淨的水」活動，捐贈100萬元，協助投入乾淨水資源，給距離台灣1700公里遠的越南石城地區，當地因為貧困，4成家庭喝的水都未經過濾，還受到動物糞便、垃圾汙染，導致該縣5歲以下兒童有20%發育遲緩。

根據聯合國統計，全球有20億人口沒有乾淨水可以飲用，每年大約有140萬人因缺乏充足水資源與乾淨的飲水而死亡，每天更有超過800位5歲以下孩童因不衛生的水源造成腹瀉喪命。在缺水地區，婦女及孩童平均每日要徒步6公里才能取到約20公升的家用水，每日取水時間加總約2億個小時。

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▲越南石城縣有4成家庭沒有乾淨水資源可使用、飲用，現逐步改善中。（圖／記者游瓊華翻攝）

世界展望會長期投入水資源工作，中醫大附醫秉持促進人類健康宗旨下，決定響應該行列。中醫大附醫院長周德陽表示，在台灣只要打開水龍頭，就能有乾淨自來水可使用，不曾體會過為了取水，跋山涉水走上數小時，缺水、水質汙濁與衛生設施不足，都會嚴重影響到脆弱地區的糧食安全、生計選擇、兒童受教權，期許藉由這次的記者會，讓大家重視水資源相關議題。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，石城縣位於越南中部清化省，是當地最貧困的縣城之一，社區水源被牲畜糞便、垃圾和未經處理、隨意被丟棄的農藥除草劑包裝袋污染。大約有4成的家庭飲用未經過濾的水，甚至有許多幼兒園、國小也因經費預算的限制，給兒童飲用未經沒有適當處理的飲水。

李紹齡表示，感謝中醫大附醫不只守護著台灣民眾的健康，也看見了越南石城縣的需要，支持台灣世界展望會的水資源方案，慷慨捐款100萬元，這份愛心將投入越南石城縣的供水系統、廁所與洗手設備等的建造，預計可幫助2500人得到乾淨水，遠離疾病，更送給當地孩童健康成長、安心學習的生命祝福。

中醫大附醫指出，秉持著蔡長海董事長「關懷利他」及善盡企業社會責任「取之社會、用之社會」的回饋理念，積極參與公益事業，希望能為世界多做一些事，多盡一分責任，號召院內同仁醫起快樂走，以行動支持水資源計畫，邀請更多愛心民眾共襄盛舉支持水資源行動，幫助脆弱地區的孩子獲得乾淨水，挹注轉變孩子生命的能量。

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