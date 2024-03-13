老是忘東忘西？營養師建議「麥得飲食」吃出逆齡腦

▲睡眠不足會使年輕的你老是忘東忘西。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／綜合報導

「我剛剛要幹嘛?」、「想得到說不出」，你是否也經常發生這種情況，不禁讓人懷疑是不是又離失智更近一步，營養師顏瑜萱在臉書分享一套「護腦抗衰老」飲食，建議少吃5種食物，並且多吃10種食物，避免情況再惡化。

營養師顏瑜萱發文表示，除了因老化造成的健忘之外，還有睡眠不足、心理壓力大、過度依賴3C產品、酗酒和缺乏飲食都會使年輕的你老是忘東忘西，因短暫的不良生活習慣所造成的健忘，只要改變生活習慣，就能明顯改善健忘的情形，像是充足的睡眠；適度運動調適心情；學習和工作時優先思考，以減少對3C產品的依賴；適量飲酒，避免略過正餐，都可以減少因身心疲勞、缺乏腦部刺激和飲食不正常所造成的注意力不集中和記憶下降。

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顏瑜萱建議想要預防因老化造成的健忘或失智，「麥得飲食」幫你護腦抗衰老，由於「麥得飲食」融合保護心血管的地中海飲食和控制血壓的得舒飲食，主要是透過調節心血管以及增強抗氧化和抗發炎成分，來發揮保護神經的作用，是一個專門預防神經性退化疾病的飲食模式 ，研究指出，依循麥得飲食的評分結果，腦部相當於年輕7.5歲，另一篇研究也發現麥得飲食可降低阿茲海默症發病率。

至於麥得飲食怎麼吃？多吃10種大腦健康食物：綠葉蔬菜、其他蔬菜、堅果、莓果、豆類、全穀物、海鮮、禽肉、橄欖油和葡萄酒，少吃5種傷腦食物：紅肉、人造奶油、起司、糕點糖果以及油炸食物。



建議飲食

✔️全穀3份/天：糙米、黑米、燕麥、黎麥(1份=1/3碗)

✔️蔬菜≥2拳頭/天，其中1拳頭為綠葉蔬菜：山茼蒿、菠菜、地瓜葉等…

✔️莓果≥2份/週：草莓10-16顆/份、藍莓市售一小盒/份、桑葚20-30顆/份

✔️豆類≥3份/週：豆腐、豆干、黑豆、毛豆(不是澱粉類豆豆喔!)

✔️禽肉≥2次/週，魚≥1次/週：使用蒸、煮、燉、滷、炒或烤的烹調方式。

✔️堅果每天一湯匙(免洗湯匙大小)，並使用特級初榨橄欖油烹調

✔️每天可以喝1杯(約100-250ml)葡萄酒

少吃傷腦食物



✔️紅肉(牛、羊、豬)<4次/週

✔️油炸物或速食≤1次/週

✔️起司≤1次/週

✔️糕點、零食和糖果<5次/週

✔️奶油或人造奶油≤1大匙/天