遭盧秀燕點名也曾賣土地　林右昌：與台中標售抵費地完全不同

▲內政部長林右昌。（圖／記者陳煥丞攝）



記者陳家祥／台北報導

台中市7日標售底價逾200億的13、14期土地，引發各界關注。台中市長盧秀燕8日在議會喊冤，有直轄市比台中多爭取到1千億的前瞻預算，「如果我有1千億，何必去賣200億的土地呢」，還點名內政部長林右昌過去當市長時也標售土地。對此，林右昌回應，基隆市無地可賣，任內出售的都是面積極小的畸零地，「跟台中市府這次標售金額高達200億元的抵價地，是完全不同的事情」。

台中市標售底價超過200億的13、14期土地，引發各界關切，包括有建商先質疑底價高於行情，內政部長林右昌也擔憂業者溢價搶標、推升當地不動產市場行情，喊話暫緩或是改賣中央。在各界關注下，7日開標後反應不如預期，共123筆土地僅54筆有人投標。

針對台中市長盧秀燕今日在議會的發言指稱基隆賣地一事，內政部長林右昌表示，對於盧市長這樣的說法，覺得非常驚訝，不敢相信盧市長居然會說這樣的話。他表示，基隆市府根本沒有土地可賣，他任內市府出售的都是面積極小的畸零地，且金額也非常非常小，「跟台中市府這次標售金額高達200億元的抵價地，是完全不同的事情」。

林右昌表示，基隆市府根本沒有土地可以賣，在他任內同意出售的都是面積極小且無接連公有土地的畸零地。反觀這次台中市底價地標售案，是因市場質疑土地面積很大、且價金高於市場行情2成，因此中央是基於提醒的角度，希望台中市府能暫緩再審慎評估。