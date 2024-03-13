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汽車業務斜槓大選賭盤！LINE攬客下注　檢聲請沒收420萬賭資

▲從事汽車銷售業務的林姓男子透過網路通訊軟體LINE，對外開設第16屆總統副總統選舉賭盤，以不同候選人讓票數、勝選等做為賭博標的，桃檢指揮市調處、警方持搜索票查獲，並查扣420萬元賭資。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲林姓男子透過網路通訊軟體LINE，對外開設第16屆總統副總統選舉賭盤，以不同候選人讓票數、勝選等做為賭博標的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

從事汽車銷售業務的林姓男子於去年6月間開設總統副總統選舉賭盤，透過網路LINE招攬不特定人士下注總統副總統選舉賭盤，桃園地檢署根據情資指派檢察官陳映妏指揮桃園市調處、桃園警分局於去年12月27日搜索。檢調查出，該賭盤以不特定總統副總統候選人以讓票、勝選方式下注，再抽取5-10%之水錢營利，其中郭姓、李姓賭客繳回100萬、20萬賭資，林姓、謝姓與劉姓等3人到案後坦承犯行，檢方於今（13）日偵結起訴，並查扣420萬元賭資。

檢調指出，本案由32歲林姓男子與上游組頭47歲謝姓男子、48歲劉姓男子意圖營利，3人透過LINE群組以第16任總統選舉結果為賭博標的，對外招攬不特定人下注賭博，以不同候選人讓票數、勝選者組成不同賭博標的供賭客下注，林姓男子等3人再抽取5-10%之水錢營利，林姓男子等3人與賭客已約定完成賭注共有420萬元，其中郭姓、李姓賭客分別下注100萬元、20萬元。

檢調還查出，林姓男子與真實姓名年籍不詳之上游組頭早自2022年九合一縣市長、村里長公職人員選舉即積極主動告知謝姓組頭賠率，並邀其參與，於去年6月間起，開設第16屆總統副總統選舉賭盤，以藍綠白或無黨籍總統副總統候選人之投票結果為標的，向不特定多數人招攬選舉賭盤，林、謝等人以網路LINE訊息告知他人總統副總統選舉賭盤特定讓票賭盤以供人下注，並以決定讓票數額、賠率，擇有利之賭盤讓票數額控制賭盤，並積極拓展賭客擴大賭盤規模以達營利目的。

桃檢檢察官經向桃園地院聲請搜索票獲准後，於去年12月27日前往桃園區宏昌12街某麻將館執行搜索，當場查扣選舉賭盤下注資訊手稿、手機等證物，再循線拘提謝姓、劉姓等人到案，再循線溯源於台中市追查選舉賭盤上游林姓男子、李姓、郭姓等2名賭客到案，其中郭、李2人主動繳回100萬、20萬元賭資等證物，檢方於今（13）日偵結起訴，並聲請沒收420萬元賭資。

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