屏東執行分署+監理站大仁科大宣導反貪　同學帶倉鼠上台領獎

▲屏東執行分署與屏東監理站大仁科法治教育宣導 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

行政執行署屏東分署為落實「崇廉尚潔—向上躍升」執行計畫，將廉潔誠信扎根推廣至大專院校，於12日攜手屏東監理站至大仁科技大學進行法治教育反貪宣導，由張峻嘉行政執行官以「行政執行與廉潔同行」為題，講述大學生酒駕及受騙案例，宣導切勿酒駕及禮讓行人專案，並介紹防詐騙與反貪腐之廉政工作。

會中播放廉能透明宣導影片，使學生瞭解行政執行機關與廉政實務運作情形。最後由分署政風人員進行有獎徵答並鼓勵填寫回饋單，同學帶著自己養的倉鼠一起上台領獎，讓現場笑聲滿滿。

屏東監理站則接棒進行汽機車燃料費與防禦駕駛交通安全講習，提醒大學生騎乘機車時務必留意大客車視野死角及內輪差的危險性，現場並藉由桌遊及3D眼鏡體驗，讓寵物照護暨美容系的學生透過遊戲強化交通規則之認知。

這是法務部行政執行署政風單位今年舉行的全國第一場大專院校「執青之手，與廉同行」校園廉潔宣導活動。屏東分署與高雄分署政風人員將共同陸續深入校園，與大學生進行互動式講演，期待能以活潑有趣的互動，推展廉潔工作文化理念，為即將步入社會的大專青年建立「廉潔自持、正直誠信」之核心價值，共同為廉潔家園努力。屏東地區大專院校如需要為學生進行相關宣導，可電洽詢。