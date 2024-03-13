果粉撿便宜！通路推iPhone買1送3、降價超5000元

▲選購iPhone 指定機型享買一送三加碼優惠。（圖／德誼數位）

記者陳俐穎／綜合報導

果粉撿便宜！德誼數位宣布推出三種超值方案，含熱門機型買一送三、旗艦機限定優惠、限量機型超值下殺。而傑昇通信也公布最新降價幅度，iPhone 15 Pro累積降價金額達到5,410元，適合想入手新機的果粉。

除此之外，一年一度的白色情人節即將到來，德誼數位即日起至3月31日止，多款周邊產品現折314元；指定配件加價購314元；亞果元素Adam Mag 3充電器、亞果元素Adam C2 行動電源，組合價3,140元。

即日起至3月31日止，至全台德誼數位門市，選購iPhone 14、15全系列享買一送三超值優惠，購買即送保護殼與保護貼，搭購保險方案再送指定行動電源，省荷包新機輕鬆入手；旗艦機iPhone 15 Pro Max 同享買一送三優惠，活動期間購買加碼現折666元。

此外，熱銷機款MacBook Air M2享好禮三重奏，購買指定機型直降3,000元、MacBook全系列舊換新現折10%、搭購保險方案另享優惠二擇一，消費者可選贈送周邊配件組合或享MacBook Air M2 95折優惠。

除了德誼數位之外，傑昇通信也表示，全球銷量下跌、單機價格也不斷溜滑梯的iPhone 15系列，本月僅iPhone 15 Pro（1TB）價格鬆動超過五千元以上，二月再降價1,000元，累積就有5,410元的降價金額，整體降幅10%，是目前iPhone 15系列中降價最多的；不過，傑昇通信坦言，不少果粉預期春季發表會後，iPhone 15系列的降價幅度是否再下探，而對台灣智慧型手機市場而言，主流規格其實仍持續熱賣，因此也只有較高容量的機型較有價格操作空間，可惜貨況不多，不容易買到。