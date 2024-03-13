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台鐵模範勞工超狂！美女車長月抓500旅客逃票　補票金額近10萬

▲▼台鐵車長顏孜芸、台鐵機車長李明儒。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵車長顏孜芸(左)、台鐵機車長李明儒(右)。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

台鐵今(13日)表揚68名模範勞工，其中台鐵機車長李明儒曾創下18次嘉獎紀錄，14年來幾乎年年春節犧牲與家人團聚時間跑車，只有1年過年能與家人團聚，也獲選模範勞工；年資已經19年的台鐵車長顏孜芸曾獲乘務人員補票成績第一名，最高紀錄曾1個月內抓到500名逃票，補票金額近10萬元，笑稱是人生成就之一。

自94年進入台鐵服務迄今的台鐵彰化車班車長顏孜芸，父親就是老台鐵人，也在彰化車班服務，從小耳濡目染下，大學一畢業就特考進入台鐵，而她人生第一份工作一做就是19年，更在台鐵遇見生命中另一半，先生也是台鐵司機員。

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顏孜芸不但參加運輸班訓練以第一名成績結業，擔任車長後，更曾獲得乘務人員補票成績金額第一名，顏孜芸說，許多旅客不太清楚EMU3000型新自強號等部分列車，需要當班次車票才能搭乘，因此會向旅客說明後補票，也有旅客一聽到要開始驗票，就會開始往廁所移動，待在廁所內不出來，她就會在廁所外等一陣子，擔心裡面發生問題，也會從關心角度去詢問，坦言旅客因被補票，心情難免不爽快或想客訴，只能婉轉告知旅客相關規定後繼續處理。

▲▼台鐵車長顏孜芸、台鐵機車長李明儒。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵車長顏孜芸。（圖／記者李姿慧攝）

由於顏孜芸曾拿下「抓逃票王」成績，顏孜芸笑稱，她車長生涯補票最高紀錄是一個月抓到500件逃票，補票500多張，金額大約近10萬元，是人生成就。

顏孜芸說，奧客一直都有，但工作上也會遇到許多美好的一面，她很願意幫助旅客處理遺失物和車票等問題，不會因為遇到一個奧客受到影響，有時候跑集集線列車會遇上許多遊客，都是帶著愉快心情搭車，每趟車對這些旅客來說都是踏上愉快的旅途，女性列車長更會被當成人形立牌，她也希望傳遞感動服務和溫馨感受給旅客，讓旅客覺得車長是專業又很溫暖，對每個旅程充滿期待，她也以台鐵為榮。

▲▼台鐵車長顏孜芸、台鐵機車長李明儒。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵車長顏孜芸(右)、台鐵機車長李明儒(左)。（圖／記者李姿慧攝）

年資已14年的台鐵七堵機務段機車長林明儒，曾經是機械設計工程師，97年爆發雷曼兄弟倒閉的金融風暴，不少產業面臨衝擊，讓林明儒決定轉戰台鐵，98年考上台鐵從機務技術助理做起，99年考上台鐵司機員班，100年正式擔任司機員乘務工作，不分晝夜、沒有節慶，期間協助排班創下18次嘉獎記錄，今年也獲得模範勞工表揚。

有5種台鐵車種證照的李明儒說，投入司機員工作，很少有時間可以分給家庭，台鐵白天有客運列車、夜間有貨物列車，不但日夜要排班跑車，確實是不分晝夜開車，每天開車扣除休息時間大約有9到10小時，大多執勤4天到6天才能休一天，做這份工作對他來說「已經沒有逢年過節」，跑車14年，只有一年春節過年在家，其他過年都在上班。

▲▼台鐵車長顏孜芸、台鐵機車長李明儒。（圖／記者李姿慧攝）

▲台鐵機車長李明儒。（圖／記者李姿慧攝）

李明儒坦言，乘務人員最怕遇到死傷事故，他單獨乘務第2年就遇到死傷事故，當時凌晨3點他從新竹上班，4點接車要從新竹開回七堵，結果行駛至埔心站外，眼前約150到200公尺處突然有民眾闖入路線，看到時要剎車幾乎來不及，剎車距離至少要800公尺，撞上後對方死亡，後續仍得冷靜按照sop處理。

李明儒說，他事後每次經過同一個事故路段，都會想起當時死亡事故的畫面，特別是清晨時分，害怕有人突然衝出來，要抹去那個記憶不容易，許多司機員都會遇上一次以上死亡事故，但也有人從沒遇過，以前老師傅都說，跑車八字也要夠重。

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