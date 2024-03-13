女社工遭上銬！50團體連署怒批「嗜血獵巫」　要檢警說明

▲女社工遭警方上銬的畫面，引爆民團怒火。（圖／記者黃彥傑攝）

記者吳銘峯／台北報導

男童「凱凱」遭保母虐殺事件持續發燒，檢警12日搜索兒福聯盟並帶回陳姓女社工，還將女社工戴上手銬，移送台北地檢署，此舉引發超過50個民間團體不滿，認為檢警的行為「嗜血獵巫，震怒悲憤」，要求檢警說明。

對於警方將女社工上銬並移送台北地檢署的做法，多個民間團體13日上午發布聯合聲明，聲明一開始就質疑檢警作法，恐有違《偵查不公開作業辦法》、《刑事訴訟法 》及《執行拘提逮捕解送使用戒具使用辦法》等相關規定，不當侵害人民權利與尊嚴。

公開聲明有2點內容：

一、台北市政府警察局及台北地方檢察署就本案是否違反偵查不公開作業辦法，應公開檢討、說明：

從新聞上可見，檢警所偵查的犯罪事實、甚至被告與親人通訊軟體內容等，第一時間被太報大肆報導並後續遭各家媒體轉載，孰料更離譜的是，依據昨（12）日相關新聞畫面，台北市政府警察局文山第二分局將涉案社工上銬，且直接從警察局正門、有媒體守候攝影之處解送。就本案矚目程度，台北市政府警察局文山第二分局顯然應避免不當曝光，應預先有相應措施。然而，文山第二分局使該名上銬社工無端遭眾多媒體拍攝報導，全未顧及當事人隱私，乃至在偵查程序中案件，讓社工先須面對大眾公審，對其人格尊嚴與基本人權有重大侵害。

二、 台北市政府警察局及台北地方檢察署應就本件戒具使用是否具備正當性、是否過當，應公開檢討、說明：

就新聞所述可知，該名社工於昨日下午由警方帶回文山第二分局，經簡短詢問，即移送台北地檢署複訊，全程配合，精神狀況穩定、也無攻擊、掙扎、脫逃傾向。然警方卻將其上銬，其使用戒具之比例原則為何？台北市政府警察局及台北地方檢察署應就本件有違刑事訴訟法及戒具實施辦法部分，提出公開之檢討與說明。

聲明最後提到，本案偵查階段，事實均未明朗，以公開、不人道、羞辱人格方式上銬解送基層社工，傷害了專業，也侵害人權。以悲慘兒殤，獵巫社工來佔據新聞版面，無法有效保護兒少生命及釐清案情。司法正義不是用嗜血獵巫，震怒悲憤，地毯式肉搜等取得。民間團體提出以上兩點呼籲，期盼檢警回應說明，並嚴守法律。

聲明連署的民間團體截至13日中午，已經超過50個，名單如下：

財團法人民間司法改革基金會

財團法人勵馨社會福利事業基金會

財團法人台北市婦女救援社會福利事業基金會

財團法人臺北市松年長春社會福利基金會

財團法人天主教福利會

財團法人心路社會福利基金會

社團法人中華社會福利促進協會

社團法人台灣大心社會福利協會

社團法人中華民國微光社會福利協會

社團法人臺東縣社會工作師公會

社團法人高雄市社會工作師公會

社團法人台中市社會工作師公會

社團法人台灣婦女展業協會

社團法人台灣警察工作權益推動協會

台灣社會心理復健協會

台灣小螞蟻教育關懷協會

台灣社會工作教育學會

中華民國智障者家長總會

中華民國老人福利推動聯盟

臺灣父親權益協會

尋光社會工作師事務所

社團法人台灣刑事辯護律師協會

社團法人台灣防暴聯盟

財團法人前瞻文教基金會

台灣勞工陣線

臺灣社會工作專業人員協會

中華民國家庭照顧者關懷總會

財團法人開拓文教基金會

台灣全國兒少安置機構聯盟

財團法人良顯堂社會福利基金會

台灣人權促進會

煦光社會工作師事務所

社團法人中華民國康復之友聯盟

社團法人台灣精神康復者社區服務行動聯盟

社團法人台灣少年權益與福利促進聯盟

台灣心理衛生社會工作學會

社團法人新竹市智障福利協會

台灣老人暨長期照護社會工作專業協會

社團法人台北市社工師公會

臺南市社會工作人員職業工會

財團法人伊甸社會福利基金會

光鹽社會工作師事務所

社團法人台灣廢除死刑推動聯盟

台灣社會福利總盟

社團法人臺灣財經刑法研究學會

財團法人台北市立心慈善基金會

台灣同志諮詢熱線協會

陳華宏禾願社會工作師事務所

社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會

新北市公務人員協會