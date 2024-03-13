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大陸 大陸焦點 特派現場

長城汽車員工爆出走潮！　副總級高管帶頭閃疑因內部反腐行動所致

▲長城汽車,魏牌。（圖／CFP）

▲長城汽車爆出員工出走潮。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸長城汽車近期出現員工離職潮，公司旗下哈弗、魏、坦克、歐拉等品牌有多名中高層管理人員主動提出離職，其中，至少有三位副總級高管和10名以上科長、部長（總監、高級總監）級幹部。外界分析，大批員工離職或因2023年10月起，公司內部一場反腐行動引起。

▲長城汽車,魏牌。（圖／CFP）

▲長城汽車旗下主力品牌之一的魏牌。（圖／CFP）

《界面新聞》報導，長城汽車這次大規模離職的導火線源於去年10月在內部進行的反腐行動，長城內部員工普遍認為高層可能要借反腐進行組織調整。同時，長城長久以來的組織氛圍和架構也成為員工離職的原因。

長城汽車一名員工表示，這不是突如其來的，「誰都受不了長期高壓環境。」不過，也有員工認為，這只是正常的人員流動，長城汽車整車相關業務中有超過700位部長和科長級員工，少數人的離職，「對公司業務沒有影響。」

外界分析，長城汽車近年從外部引進不少經理人，不過，受提拔重用的高層都來自內部培養，似乎留不住外來人才。數據顯示，僅2023年，長城汽車的高管離職數量就有6位，其中，成立於2016年、被寄予厚望的魏牌高管更換最為頻繁，8年內換了6任CEO。

業內人士認為，長城汽車外來中高層很難發揮真正的作用和價值，「想做事總會被壓著，上升空間也有限，長城內部中層以上人員冗餘，彙報層級多，意見難以向上傳達、更難被採納。」

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