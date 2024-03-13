酒駕遇上闖紅燈　騎士遭撞成腦傷！駕駛判1年4月定讞

▲男子酒駕上路，撞上闖紅燈的騎士，造成對方腦傷。此為示意圖。（圖／pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

宜蘭鍾姓男子2020年9月間，酒後駕車上路，結果遇到邱姓騎士闖紅燈，當場將騎士撞飛，經治療後腦部受損，認知、語言理解力都出問題。一審法院審理後，依照「酒駕致人重傷罪」，將鍾男判刑1年8月，二審改判1年4月，全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

判決指出，鍾男20202年9月某個晚間，到宜蘭縣冬山鄉永美路某友人住處飲酒，喝到深夜11點半左右，鍾男明知已經酒醉，但仍執意駕車上路。結果車輛開走沒多久，行經冬山鄉冬山路3段與永美路交岔路口，就發生這起車禍。

當時邱姓騎士騎乘機車，疏未注意到當時號誌燈已經是紅燈，騎士仍然闖越。結果鍾男在未減速的狀況下左轉，當場撞上騎士，騎士遭撞飛。送醫急救時，包含肋骨、頸椎、胸椎、肩胛骨、骶骨全身多處骨折，頭部外傷併雙側顱內出血以及蛛網膜下腔出血。經過治療後，仍因腦部器質性外傷，認知功能、注意力困難，做事執行功能明顯障礙、人際互動因語言理解能力不足，同理他人的情緒與認知能力明顯障礙等等後遺症。邱男提告，檢方依照「酒駕致人重傷罪」對鍾男提起公訴。

法院審理時，鍾男因在警方到場時自首，法院予以減刑，一審將他判刑1年8月；上訴二審後，高等法院除了自首減刑以外，又在酌減刑期，改判1年4月。全案再上訴，最高法院13日駁回上訴定讞。

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