　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高雄阿北酒駕被吊照「一樣喝了再上」　累積狂噴54萬罰不怕

▲▼高雄狠男酒駕被吊照一樣喝了再上，累積狂噴54萬也罰不怕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄狠男酒駕被吊照一樣喝了再上，累積狂噴54萬也罰不怕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄62歲的李姓男子是酒駕累犯，8日晚間又被岡山分局員警逮到，實施酒測再度超標，警方調查更發現，他在去年同月同日也有過酒駕拒測紀錄，行徑相當離譜。而李男近10年有多達5次酒駕移送紀錄，甚至連駕照被吊銷依然喝了再上，累積被開罰金額已高達54萬元。

據了解，這名62歲李姓男子當時跟朋友喝酒聚會，結束後僥倖想騎車返家，但行經岡山區嘉新陸橋時，因行車不穩遭警方攔查。李男下車後渾身酒氣，經施以酒測，酒測值已遠超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦

經警方調查，李男去年同月同日也有酒駕拒測紀錄，且在近10年內達5次酒駕移送紀錄，駕照已被吊銷，卻仍未記取教訓。這次又當眾被逮到酒駕，累積開罰金額高達54萬元。

▲▼高雄狠男酒駕被吊照一樣喝了再上，累積狂噴54萬也罰不怕。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄狠男又被逮到酒駕，酒測值超標被移送。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局補充指出，汽機車駕駛人於10年內第2次酒駕累犯、酒駕拒檢（測）及酒測前食用酒精等物品，處36萬元罰鍰，第3次以上者按前次違反本項所處罰鍰金額加罰18萬元，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷駕照，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

警方強調，如肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕照，並不得再考領，切勿心存僥倖，飲酒後應避免駕駛任何交通工具，以維護自身及其他用路人安全。

ET快訊
快訊／台股2萬掰了！　指數翻黑
快訊／最新畫面曝！　保母妹只認「罰凱凱站水桶」
要兒福負全責！凱凱家屬再發聲　盼兇手通通判極刑
國台辦：和平統一是最佳方式　絕不承諾「放棄武力」
快訊／被爆介入趙駿亞感情！　吳婉君回應了
快訊／高雄「剛出生女嬰」被丟路邊死亡　
好尷尬！　王子維穿「蠟筆小新」T恤比賽
柯震東被爆豪刷愛馬仕　柯爸吐槽：凱凱這麼摳，怎麼可能送女生？
「一到他家就要脫光」　知名作家被控PUA性侵
快訊／汪小菲怒告大S經紀人！　結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／國1北汐止系統「自小客追撞大貨車」　車流回堵5km

騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤

低頭面無表情畫面曝！保母妹否認虐童　只承認「罰凱凱站水桶」

要兒福盟負全責！凱凱親友臉書發文痛批　盼兇手通通判極刑

「單手拎嬰」頭下腳上狂拍頭　竹科爸媽怒告...惡劣照護員慘了

虐童案「別對社工未審先判視為幫凶」　台大教授曝原因

快訊／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡　民眾嚇壞報警

「一到他家就要脫光」知名作家被控PUA性侵！　到案辯：兩情相悅

批汪小菲「邊詆毀邊示愛」　大S經紀人被控誹謗結果出爐

高虹安涉貪再開庭！下令「潑咖啡滅證」　現身北院不發一語

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

畫面曝！台大社工女神涉過失致死罪　遭上銬移送地檢署

惡保母被爆是湯圓店媳婦　店家澄清：2年前已離婚

郭書瑤回應參戰《浪姐5》：等官宣　姚淳耀握近10張台積電「200多就買了」

面試過虐嬰保母 吳宇舒曝詭異環境｜20240312 ET午間新聞

涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

快訊／國1北汐止系統「自小客追撞大貨車」　車流回堵5km

騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤

低頭面無表情畫面曝！保母妹否認虐童　只承認「罰凱凱站水桶」

要兒福盟負全責！凱凱親友臉書發文痛批　盼兇手通通判極刑

「單手拎嬰」頭下腳上狂拍頭　竹科爸媽怒告...惡劣照護員慘了

虐童案「別對社工未審先判視為幫凶」　台大教授曝原因

快訊／高雄「剛出生女嬰」被丟棄路邊死亡　民眾嚇壞報警

「一到他家就要脫光」知名作家被控PUA性侵！　到案辯：兩情相悅

批汪小菲「邊詆毀邊示愛」　大S經紀人被控誹謗結果出爐

高虹安涉貪再開庭！下令「潑咖啡滅證」　現身北院不發一語

怕遇到雷保母　家長建議「不要找24小時保母」：看小孩表情最準

快訊／國1北汐止系統「自小客追撞大貨車」　車流回堵5km

2280元起住一晚！「遊日飯店11選」好吃早餐、步行就到排隊名店

台股2萬掰了！指數翻黑　失守19900

未申請整地就破壞白河水庫水源區水土保持　環團質疑要求開罰

騙女網友給露點照「逼每月給3千」 　空軍淫飛官被撤職還喊冤

債券ETF人氣再創高！今年增逾30萬人　00937B增10萬人最受寵

獨／馬俊麟台八被消失爆「有王沒馬」傳聞！製作人親自解答

古代虐童怎麼判？　專家揭「元明清殺千刀」：一律凌遲處死

低頭面無表情畫面曝！保母妹否認虐童　只承認「罰凱凱站水桶」

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

兒福聯盟資產超過45億！細項帳目曝光

女社工遭上銬　工會喊話兒盟董事長

兒福社工女神起底　棄台大法律念社工

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

「施虐保母是我房東」　房客曝光男童哭聲影片

凱凱交給保母「3個月暴瘦、笑容消失」　生前心疼照片曝

社工女神上銬　醫轟警：可恥！作秀給全國看

兒盟執行長苦笑回應虐嬰案！前志工怒噴：笑X小

要檢查「社工女神」2件事　律師：該還人家清白就還清白

台北監獄請假王！　「2個月上6天」爽領5萬薪水

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

更多熱門

相關新聞

即／墾丁轎車撞電桿父重傷子不治！酒測都超標

即／墾丁轎車撞電桿父重傷子不治！酒測都超標

恆春鎮台26線墾丁福容飯店往北路段12日深夜發生一起酒駕嚴重車禍； 顏姓男子駕駛自小客車載兒子途經該路段時，疑自撞路旁電桿，致車頭嚴重受損，兩人都受重傷，其子送醫不治，顏男傷重搶救中，恆春警方進行酒測，兩人酒測值均超標，惟肇事責任警方進一步釐清調查。

酒駕肇事落跑結果更慘　自撞電杆翻落釋迦園

酒駕肇事落跑結果更慘　自撞電杆翻落釋迦園

高雄男綠燈停路中　酒駕睡著了

高雄男綠燈停路中　酒駕睡著了

駕駛飄酒味拒檢加速撞警　2原因獲緩刑

駕駛飄酒味拒檢加速撞警　2原因獲緩刑

嘉義21歲賓士男閃車自撞　路燈整根倒地

嘉義21歲賓士男閃車自撞　路燈整根倒地

關鍵字：

酒駕酒駕累犯吊銷駕照

讀者迴響

熱門新聞

陳零九爆熱戀吳宗憲「女兒」！帶回家過夜17hrs

00940破紀錄！再灌978億進場　兩天申購飆破1700億

才買小磨坊紅辣椒粉！新一代「反指標國師」鴻海全賣崩潰

疑包庇殺嬰保母　女社工30萬交保

男生最想娶的職業出爐！空姐、護理師落馬

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

陳零九與Miusa緋聞放送吳宗憲重批

凱凱亡　社工回傳照片驚見4大疑點

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　被封台大社工女神

19歲男性侵2母馬　牠懷孕9個月流產

周杰倫要買台北大巨蛋！　辜仲諒「團隊股東」曝光

藏壽司虧了！　男客「快手投空盤」爽吃免費餐

趙駿亞「爆女星吳婉君介入」閃分手主播女友！

一家4口集體墜樓　他電梯內吻別妻小

女社工遭獵巫！蔡阿嘎「開第1槍力挺」網湧入淚謝

更多

最夯影音

更多
NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」　廟方證實朱海君同行「求補運」
史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

史上第1遭「社工被帶回調查」　警花7hrs搜兒福辦公室、住家

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

轉介惡保母！兒盟鞠躬道歉　董事長：我們非常痛且內疚

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

基隆殉職警3／12告別式　同仁淚送：再見了，昱鴻

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面