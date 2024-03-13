高雄阿北酒駕被吊照「一樣喝了再上」　累積狂噴54萬罰不怕

▲高雄狠男酒駕被吊照一樣喝了再上，累積狂噴54萬也罰不怕。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄62歲的李姓男子是酒駕累犯，8日晚間又被岡山分局員警逮到，實施酒測再度超標，警方調查更發現，他在去年同月同日也有過酒駕拒測紀錄，行徑相當離譜。而李男近10年有多達5次酒駕移送紀錄，甚至連駕照被吊銷依然喝了再上，累積被開罰金額已高達54萬元。

據了解，這名62歲李姓男子當時跟朋友喝酒聚會，結束後僥倖想騎車返家，但行經岡山區嘉新陸橋時，因行車不穩遭警方攔查。李男下車後渾身酒氣，經施以酒測，酒測值已遠超過法定標準值，全案依公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦

經警方調查，李男去年同月同日也有酒駕拒測紀錄，且在近10年內達5次酒駕移送紀錄，駕照已被吊銷，卻仍未記取教訓。這次又當眾被逮到酒駕，累積開罰金額高達54萬元。

▲高雄狠男又被逮到酒駕，酒測值超標被移送。（圖／記者賴文萱翻攝）

岡山分局補充指出，汽機車駕駛人於10年內第2次酒駕累犯、酒駕拒檢（測）及酒測前食用酒精等物品，處36萬元罰鍰，第3次以上者按前次違反本項所處罰鍰金額加罰18萬元，並均應當場移置保管該汽機車、吊銷駕照，公路主管機關得公布其姓名、照片及違法事實。

警方強調，如肇事致人重傷或死亡者，吊銷駕照，並不得再考領，切勿心存僥倖，飲酒後應避免駕駛任何交通工具，以維護自身及其他用路人安全。