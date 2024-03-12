　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

員警追緝闖紅燈車輛「撞殘女騎士」　二審判准國賠781萬

▲▼高雄市政府警用機車。（圖／記者洪正達翻攝）

▲員警騎乘警用機車，結果撞上女騎士，衍生成國賠案件。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市八德分局姜姓員警2018年間，在馬路上執勤時，一輛治安疑慮的違規車拒絕臨檢、加速逃逸，員警騎乘警用機車閃燈鳴笛追上，連闖2個紅燈，結果撞上楊姓女機車騎士，造成女騎士重傷，生活無法自理。女騎士請求國家賠償，一審判準555萬餘元，案經上訴，高等法院12日二審加碼，改判准國賠781萬餘元。可上訴。

判決指出，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓員警於2018年間執行巡邏勤務時，發現一輛違停車輛車主是竊盜治安顧慮人口，但對方拒絕攔查，並加速逃逸。員警騎乘警用機車，隨即啟用警示燈及警鳴器跟上。員警一度跟著闖了2個紅燈，到了新北市鶯歌區鶯桃路658巷口，路口號誌燈為紅燈，但員警仍就闖過，結果撞上楊姓女騎士。

楊女遭撞後倒地昏迷，被送醫急救，出現頭部創傷併腦出血及蜘蛛網膜下腔出血、顱底骨骨折、右肺挫傷、兩側硬腦膜下積水、海綿竇廔管等傷害。經過治療後智力衰退如幼齡兒童，還罹患失語症，日常生活難以自理。家屬認為員警執行公務時有過失，因此以八德分局為被告提出國賠訴訟，請求2627萬餘元的賠償。

一審新北地院審理後，認定員警確實有過失，但楊女也要負擔60％與有過失責任，計算後判准555萬餘元。案件上訴第二審。

二審高等法院於12日宣判，高院仍認定員警有過失，分局必須負擔國賠責任；但高院也認定楊女未注意警備車已為鳴警號及閃光燈等警告措施，仍貿然穿越路口，要負擔60％與有過失責任。重新計算損失後，高院加碼改判准國賠781萬8,702元。

ET快訊
冷氣團最凍時刻要來了！跌破10度
孫芸芸23歲超正女兒爆出道！本人2字駁斥
蔡英文PO種樹文　網怒灌臉書：受虐死的怎麼辦
徐乃麟學霸兒娶回韓女友！　爸霸氣買單300萬婚禮
1歲凱凱遭虐死　衛福部6點檢討
親友控社工找理由拒訪視　一看日誌傻了
社工正面照曝！　被封台大社工女神

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

員警追緝闖紅燈車輛「撞殘女騎士」　二審判准國賠781萬

快訊／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送地檢署

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　追隨牧師父被封台大社工女神

「3億投資7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…檢調19路搜索21人

快訊／津棧負責人被捕畫面曝！律師認違法拘提　向法院聲請提審

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

員警追緝闖紅燈車輛「撞殘女騎士」　二審判准國賠781萬

快訊／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送地檢署

正面照曝！起底包庇保母殺嬰社工　追隨牧師父被封台大社工女神

「3億投資7款手遊」慘虧　上櫃董座涉掏空…檢調19路搜索21人

快訊／津棧負責人被捕畫面曝！律師認違法拘提　向法院聲請提審

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

預售339萬起！BMW「i5 Touring豪華電動旅行車」雙車型開賣

獨／女警開巡邏車撞人報復涉誣告　激似周子瑜女大生現身談和解

北市公費流感疫苗「剩不到1千劑」　明起2大醫療院所接種

桃園民富托嬰中心啟用　收托40名嬰幼兒即起報名3／22抽籤

篠崎泫兒時受虐「怎麼被發現的？」　提親身經歷3建議：情緒騙不了人

大E航海講堂暨黑潮之路挑戰賽　結合運科擴能推展帆船運動

以為出去玩！貴賓犬聽「恐怖一句話」笑容消失　垂頭逃避笑翻媽

RIIZE Anton「牽手約會照」掀熱戀風波！女方親發聲澄清：是兒時好友

韓醫師罷工風波升級！醫學院教授「揚言請辭」　考慮調整住院醫比例

BMW 8豪車卡路中！警幫疏導拖離　事後驚知駕駛是科技董座

買22包送22包! 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

社會熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

即／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

男童曾「眼神恐懼」求助！親友怒：社工看不出來？

即／畫面曝！台大社工女神涉過失致死　遭上銬移送

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

舅媽是殺童兇手！正妹議員候選人臉書湧罵聲

獨／保母演技好到可領獎　帶3童就只虐待凱凱原因曝

更多熱門

相關新聞

爺爺過世！老貓被送進收容所找家

爺爺過世！老貓被送進收容所找家

新屋貓舍義工團發出一則尋找愛心家庭的貼文，主角是一隻名叫阿喜喜的十歲老貓，背後有著傷心故事。原來牠在剛出生不久後，就被一位外籍看護撿到並照顧著，當時阿喜喜的生活費全由一位慈愛的老爺爺承擔，而看護在照顧老爺爺的同時也照顧著阿喜喜。如今爺爺過世了，年老的阿喜喜被送進收容所。

狠父虐死3月嬰棄屍　二審判刑5年

狠父虐死3月嬰棄屍　二審判刑5年

1歲童遭虐死　男星：無法嚴懲惡魔才重演悲劇

1歲童遭虐死　男星：無法嚴懲惡魔才重演悲劇

基隆警火化完成　堂弟捧骨灰送最後一程

基隆警火化完成　堂弟捧骨灰送最後一程

用禁藥隆乳　史亞平丈夫郝治華判刑定讞

用禁藥隆乳　史亞平丈夫郝治華判刑定讞

關鍵字：

法律人權員警八德分局違停二審國賠機車看護高等法院

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面