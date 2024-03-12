員警追緝闖紅燈車輛「撞殘女騎士」　二審判准國賠781萬

▲員警騎乘警用機車，結果撞上女騎士，衍生成國賠案件。此為示意圖。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市八德分局姜姓員警2018年間，在馬路上執勤時，一輛治安疑慮的違規車拒絕臨檢、加速逃逸，員警騎乘警用機車閃燈鳴笛追上，連闖2個紅燈，結果撞上楊姓女機車騎士，造成女騎士重傷，生活無法自理。女騎士請求國家賠償，一審判準555萬餘元，案經上訴，高等法院12日二審加碼，改判准國賠781萬餘元。可上訴。

判決指出，桃園市政府警察局八德分局大安派出所姜姓員警於2018年間執行巡邏勤務時，發現一輛違停車輛車主是竊盜治安顧慮人口，但對方拒絕攔查，並加速逃逸。員警騎乘警用機車，隨即啟用警示燈及警鳴器跟上。員警一度跟著闖了2個紅燈，到了新北市鶯歌區鶯桃路658巷口，路口號誌燈為紅燈，但員警仍就闖過，結果撞上楊姓女騎士。

楊女遭撞後倒地昏迷，被送醫急救，出現頭部創傷併腦出血及蜘蛛網膜下腔出血、顱底骨骨折、右肺挫傷、兩側硬腦膜下積水、海綿竇廔管等傷害。經過治療後智力衰退如幼齡兒童，還罹患失語症，日常生活難以自理。家屬認為員警執行公務時有過失，因此以八德分局為被告提出國賠訴訟，請求2627萬餘元的賠償。

一審新北地院審理後，認定員警確實有過失，但楊女也要負擔60％與有過失責任，計算後判准555萬餘元。案件上訴第二審。

二審高等法院於12日宣判，高院仍認定員警有過失，分局必須負擔國賠責任；但高院也認定楊女未注意警備車已為鳴警號及閃光燈等警告措施，仍貿然穿越路口，要負擔60％與有過失責任。重新計算損失後，高院加碼改判准國賠781萬8,702元。