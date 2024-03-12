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社會 社會焦點 保障人權

夫妻吵架打死嫩嬰棄屍竹子湖！3年後丈夫又虐兒　她崩潰自首

▲桃園市胡姓婦人今年7月間因5月大男嬰哭鬧不停，安撫無效後竟劇烈搖晃與拋接，導致男嬰出現四肢僵硬，胡婦送醫急救後才挽回一命。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市周姓夫妻吵架波及男嬰，竟將男嬰棄屍。此為示意圖。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

桃園周姓夫婦2020年7月間爭吵，竟造成3個月大的長子死亡，為免東窗事發以致當時2歲大的長女遭安置，2夫婦竟將男嬰棄屍陽明山。3年後2人又生下次子，周男又毆打嬰孩，妻子擔心悲劇重演，崩潰報警揭露。高等法院12日將周男判刑5年、妻子則獲得緩刑3年。

判決指出，周男、李女結婚後住在新北市板橋區，2018年間先生下長女，2020年初又生下長子。不過2人2020年7月間發生爭吵，當時李女懷中仍抱著年僅3月大的長子。但周男不買帳，出手猛推妻子，李女重摔在床上，懷中的男嬰也全身癱軟而死。2人擔心事發後，2歲大的長女可能會被帶走安置，竟異想天開，將男嬰的屍體裝入垃圾袋，再帶到陽明山竹子湖一帶棄屍。

2人後來搬到桃園市蘆竹區，2022年初再生下次子，但2夫婦仍疏於照顧子女，導致嬰孩經常哭泣。2人竟以口水巾塞嘴、襪子矇眼、童軍繩綑綁等方式，避免嬰孩吵鬧，只有在餵奶時才卸除口水巾、綑綁等物品。

2022年7月間，周男再度因為不堪嬰孩吵鬧，毆打嬰孩；李女看到丈夫毆打嬰孩的狠勁，想到長子枉死的悲情畫面，情緒崩潰。李女最後鼓起勇氣向警方自首，坦白長子遭打死、棄屍的過程。檢警介入2人家庭後，才發現長女與次子都未受妥善照顧，長期營養不良，生長嚴重遲緩，次子還因曾窒息缺氧而出現腦損傷；另外被棄屍陽明山的長子，屍體至今仍未尋獲。檢方對2夫婦提起公訴。

一審法院對周男依照「成年人故意對兒童犯傷害罪」、「遺棄屍體罪」、「過失致人於死罪」以及「妨害幼童發育罪」等，將周男判刑5年6月，李女判刑2年及5月（得易科罰金）。案件再上訴，高等法院12日二審改判周男有期徒刑5年，李女維持原刑度，但緩刑3年，緩刑期間付保護管束，並應於判決確定之日起2年內完成30小時之認知教育輔導。可上訴。

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