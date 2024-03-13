古代虐童怎麼判？　專家揭「元明清殺千刀」：一律凌遲處死

▲1歲男童遭保母虐死。（圖／取自免費圖庫pixabay）

文／CTWANT

1歲男童遭兒盟認證保母虐死，引發社會譁然。就有人好奇，古代虐童會怎麼判？對此，《李的歷史故事》解釋，虐童不在大赦範圍，「虐待兒童，均是殺千刀的罪。」

《李的歷史故事》在臉書發文表示，古代虐童叫「採生折割」，是丐幫用來斂財的手段，「用非法的方式獲得幼童，然後虐待、折斷、或砍去其身體器官，讓其成為外型奇特的殘障人士，再到市集當中和動物一起展示，藉以獲得圍觀群眾的賞錢。」

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《李的歷史故事》說，「斬其四肢、用藥水使之皮膚潰爛，再黏上蛇皮；從麻布袋打開後，兒童會緩緩扭動爬出，吐著舌頭，就像蛇一樣，稱之為『人面蛇』。十個小孩中，絕大部分都會不堪負荷死去，只有一位能成功活下來，變成犯罪份子的搖錢樹。」

《李的歷史故事》指出，「《大明律》規定，無論任何人只要犯了採生折割罪，一律凌遲處死、家產沒收賠給受害孩童家屬、犯罪者家屬則流放兩千里、同夥和共犯通通處斬，里長知情不報打一百棍。這個罪特別的是，天下即便大赦，也不包含採生折割罪，而且元明清三朝以來都是越判越重，所有人認為虐待兒童，均是殺千刀的罪。」

《李的歷史故事》說，「虐童致死案，我怎麼看都覺得奇怪，丐門採生折割是為了賺錢，但是犯罪保姆虐童是完全無利可圖的，既無利益，為何虐人？或許人間真的有惡魔。」

貼文曝光後，不少人紛紛留言「古代的法律反而比現在的法律還更保護兒童呢」、「古代比現代還正義」、「這世界上本來就是有純粹的惡」、「請立委諸公恢復明律」。

《CTWANT》提醒您：若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工。

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