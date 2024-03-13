遭穆迪降至垃圾級！傳官方介入力保萬科　知情人：銀行態度保守

▲萬科恐爆雷。（圖／翻攝自中新網）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸房產恐要爆新雷！11日晚間，全球3大信評機構之一的穆迪（Moody’s）將大陸指標性房地產公司萬科的信用評等降級，從投資等級降為垃圾債等級。最新陸媒報導，傳出大陸12家銀行正為中國國有開發商萬科籌措800億人民幣，但銀行方面態度保守。

路透數據顯示，今年萬科美元債到期壓力較大。除3月11日到期的一隻外，6月7日到期的美元債（票面利率4.2%）餘額6億美元，最新買賣中間價（面值1美元）在92.93美分附近，相對堅挺的價格預示按時兌付預期仍較強；2027年11月9日到期的萬科美元債（票面利率3.975%）餘額10億美元，最新買賣中間價（面值1美元）約46.05美分。

路透社指，大陸監管日前就萬科債務問題召集部分金融機構開會，要求大型銀行加強對萬科的融資支持以及非標債務持有人與公司協商推進展期等。

據《紅星資本局》報導，有市場消息指，大陸工行（牽頭行）、農行、中行、建行、交行和郵儲銀行六家國有銀行以及招行、中信、興業、浦發、民生和平安六家股份制銀行正為萬科籌措最高額800億元（人民幣，下同）的銀團貸款，以應對未來到期的公開市場債券償付。

有接近上述銀行人士稱，「有聽說相關資訊，但目前銀行方面態度保守，但出於其他因素考慮，估計最後也有一點成功的可能性。」另一接近上述銀行的人士則表示「未定」。