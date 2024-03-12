快訊／社工女神30萬交保「一路啜泣上車」　涉偽造文書、過失致死

▲1歲男童遭虐死案件，檢方複訊後，諭令陳姓女社工30萬元交保。（圖／記者張君豪攝）

記者劉昌松、趙蔡州／台北報導

台北市1歲男童凱凱（化名）由於家庭功能不彰，經兒福聯盟安置，交由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭到保母虐死，負責訪視的陳姓女社工被質疑包庇，陳女因此被檢警以涉嫌偽造文書、過失致死罪拘提到台北地檢署複訊。台北地檢署檢方12日晚間複訊後，諭令陳姓女社工30萬元交保候傳。

陳姓女社工交保後，穿著白色厚外套、頭戴口罩緩慢走出地檢署，面對鏡頭沒有說任何話，只是一路上不斷啜泣，最後在親友的護送下上車離開。

▲陳女走出地檢署一路啜泣，在親友的護送下上車離開。（圖／記者呂佳賢攝）

台北市文山區2023年12月發生1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹虐殺身亡事件，兒福聯盟今年3月11日強調有派遣社工依法查訪，然而去年9月至11月間，陳姓女社工訪視了3次，結果3次都沒有發現異狀，男童家屬因此質疑陳女根本沒有善盡監督責任，甚至懷疑陳女包庇劉姓保母姊妹。

檢警調查後，認為訪視報告與實際情況有落差，因此以偽造文書、過失致死等罪將陳女列為被告，警方12日拘提陳女到警局接受調查，初步偵訊後移送到台北地檢署進行複訊。台北地檢署檢方12日晚間複訊後，諭令陳姓女社工30萬元交保候傳。