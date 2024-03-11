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社會 社會焦點 保障人權

肥料車翻覆害妻兒重傷！夫怒告過失傷害　司機5萬元交保

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲聯結車駕駛蘇姓男子以5萬元交保。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區東山路昨（10）日發生一起重大車禍，一輛聯結車過彎時翻覆，將一輛休旅車幾乎壓成鐵餅，車內一對廖姓母子受到重創，一度失去呼吸心跳，經搶救後恢復生命跡象，廖女目前昏迷指數3，兒子則相對穩定，但情況仍不容樂觀。至於聯結車駕駛蘇男，經廖女的丈夫提告過失傷害罪，警方依法移送，昨晚檢方複訊後原以15萬元交保，但覓保時蘇男籌不到錢，檢後續改為諭知5萬元交保。

據查，昨日上午9時許，蘇姓男子（59歲）駕駛載運肥料的聯結車行經台中市北屯區東山路二段，疑轉彎時不慎向右側翻覆，與一輛休旅車發生碰撞，休旅車嚴重受損幾成廢鐵，車內的蘇姓母親（43歲）與吳姓兒子（19歲）受困車內，被救出時沒有生命跡象。

▲▼聯結車翻覆重壓休旅車！害母子命危　駕駛上銬過失重傷害送辦。（圖／記者許權毅攝）

▲休旅車遭聯結車撞擊，車輛幾乎被壓成鐵餅。（圖／記者許權毅攝）

救護人員將母子送往慈濟醫院搶救，母子恢復生命徵象，不過目前仍狀況危急，廖女昏迷指數3、生命徵象不穩定，兒子較穩定，2人仍在加護病房救治。

妻兒無故遭遇重大事故，廖女丈夫憤而對蘇男提起過傷害告訴，警方昨偵訊後依法將蘇移送台中地檢署，檢察官複訊後命蘇以15萬元交保，不過蘇籌錢不順利，檢察官改以5萬元交保。

▲▼休旅車被撞成鐵餅！懂事兒想棄大學改考警專…母載子奔40分鐘市區補習。（圖／記者許權毅攝）

▲載運肥料的聯結車過彎時翻覆。（圖／記者許權毅攝）

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