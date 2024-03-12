公職人員財產申報竟有「股神」！他持有20張台積電　市價逾1500萬

▲謝長廷持有20張台積電，資產十分驚人。（資料照／記者袁茵攝）



記者柯振中／綜合報導

監察院12日公布了最新一期廉政專刊，公布許多部會的部長、次長、大使等公職人員的財產申報。其中駐日大使謝長廷名下有20張台積電，以12日的收盤價來計算，光是台積電的市值就高達1,540萬元，顯見投資眼光精準，堪稱「股神」。

從監察院12日公布的最新一期廉政專刊中，可以看見謝長廷名下的國內金融資產，包含360張高雄銀甲特（12日收盤價21元）、0.234張台開（最新股價2.68元）、30.5張亞太電（已下市）、0.773張隆大（12日收盤價37.9元）以及20張台積電（12日收盤價770元），若只計算高雄銀甲特、台積電的市值，等於他在股票的部分擁有2,296萬元的資產，投資眼光堪稱「股神」。

▼以12日的收盤價計算，謝長廷持有的高雄銀甲特、台積電市值，就高達2,296萬元。（示意圖／ETtoday資料照）



此外，我國駐教廷大使館的大使李世明，也擁有5張台積電，以12日的收盤價來計算的話，在台灣的股票資產也有385萬元。

除了外交部以外，數發部的政務次長李懷仁，與妻子的名下也有8張台積電、8張中鋼、3張中華電等股票，光是台積電的市值就超過616萬元。

至於國發會副主委施克和，則是與妻子一起持有100張可成、4.8張台積電、47張華航、26張富邦金、25張開發金、24張中信金、20張帝寶、15張台新金等股票，光是可成的價值，就高達2,060萬元，同樣財力雄厚。