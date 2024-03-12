中國總理記者會走入歷史　港媒：不排除李強主動提出

▲李強。（圖／記者蔡儀潔攝）

文／中央社

對於中國全國人大及政協「兩會」結束後取消總理記者會，有港媒分析，不排除這是總理李強主動提出，目的是強化「兩個確立」（確立習核心、確立習思想）。

星島日報今天刊文指出，本屆「兩會」的最大新聞是取消總理記者會，如果加上修訂「國務院組織法」，就折射出中國政治秩序與規矩的變化，而這種變化是：國務院雖然仍是中央政府，實際上更是中共中央和領袖的施工隊，總理則相當於「施工大隊長」。

據指出，全國人大昨天通過新修訂的「國務院組織法」，是時隔42年修訂；草案總共20條，第二條指導思想方面，新增「習近平新時代中國特色社會主義思想為指導」，第三條新增國務院「堅決維護黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹落實黨中央決策部署」等內容。

文章表示，中南海一向有「南北院」之說，北院是國務院，南院則是中共中央；但中共十八大之後，強調「黨是領導一切的」，將之寫入黨章，「南院」日強，「北院」趨弱。

此外，李強擔任總理後，已經通過國務院工作規則，明確自身地位即國務院是黨中央的執行機構，「要全面準確領會黨中央戰略意圖，不折不扣落實黨中央各項要求」等。

因此，李強上任一年來，實際上是黨中央和總書記的「施工大隊長」，扮演「行政院長」的角色。

他同時打破總書記、總理不同行的慣例，幾次陪同領袖在國內視察；外訪放棄了可搭「專機」的待遇，和其他政治局常委一樣搭「包機」；香港和澳門行政長官前往北京述職也出現新安排，只由國家主席聽取述職，總理只是參加會見。

基於上述分析，文章認為，中國「兩會」今年起取消總理記者會，不排除也是李強主動提出，從而強化「兩個確立」。