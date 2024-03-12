1人接10多名個案！兒盟「社工真的沒造假」：講100遍可能大家都不信





▲男童凱凱遭保母虐死案，兒盟董事長林志嘉出面道歉。（圖／記者楊惠琪攝）

記者李佳蓉／台北報導

1歲男童凱凱遭劉姓保母姊妹狠心虐死，引發社會撻伐。因保母是由兒福聯盟簽約轉介，檢方上午也前往兒盟辦公室搜索，並帶回陳姓社工，以釐清是否涉及照護紀錄不實、偽造文書問題。下午兒福聯盟召開記者會多次致歉，表示該名社工同時需接手10多名個案，執行長白麗芳語氣堅定地說，「我們社工真的沒有造假，我講一百遍可能大家都不相信。」

兒福聯盟董事長林志嘉在記者會指出，對於社工人員無法事先有警覺地阻止悲劇的發生，是完全沒辦法接受，「我們也覺得非常非常地內疚，對我們團體來講，這是沒辦法對社會交代的事情。」因此，他要求該名社工要勇敢面對社會並配合司法調查。

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林志嘉說，該名社工目前同時接手10多名個案，凱凱就是其中一個案子。該如何避免類似情況發生，他深深感受到這是必須面對的課題。

▲社工一人要接手10多名個案，兒盟堅信「社工真的沒造假」。（示意圖／免費圖庫pixabay）

執行長白麗芳更在記者會中數度哽咽說不出話，她強調，「我們社工真的沒有造假，我講一百遍可能大家都不相信。」她相信該名社工面對檢察官訊問都是據實以告，若未據實將會有相對應的刑責。

隨後有媒體追問，「怎麼有辦法確定社工講的都是真的？」白麗芳無奈地解釋，事發後當然會再去問社工，但若身處在一個助人的機構中卻因工作關係都在懷疑社工，「我不曉得這個工作要怎麼推展下去。」若所有事情都要站在懷疑同事的立場，不知道團隊該如何經營下去。