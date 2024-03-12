24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

▲親友透露換保母原因。（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

1歲男童凱凱（化名）透過兒福聯盟安置，並由劉姓保母姊妹照顧，不料卻遭虐待，最終營養不良死亡。凱凱親友今（12）日公開與社工的對話紀錄以及凱凱照片，並透露當初之所以會換保母，也是因為「社工表示需交由兒福聯盟簽約的保母照護，才轉出到劉姓保母那邊」，怎料卻發生憾事。

凱凱親友今貼出外婆與社工的對話，質疑凱凱後期照片明明就有瘀青，且眼神呆滯，但是社工卻沒發現，要是社工有盡本分，現在就不會發生憾事了。他也希望凱凱的犧牲能換得制度調整和改善，避免受虐問題再發生。

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針對此事，就有網友拋問，「之前上一位保母顧好好的，為什麼要換掉呢？」親友隨即在留言處說明，會更換保母是因為他們申請出養程序，「社工表示需交由兒福聯盟簽約的保母照護，才轉出到劉姓保母那邊」，不料卻發生憾事。

▲親友留言說明。（圖／翻攝自Facebook）

親友也說，在申請出養之前，孩子是在他們那邊長大的，「過程中真的完全沒有問題，正常的感冒也幾乎很少！」凱凱口中的媽媽是他朋友的母親，過去更是24小時照顧，還每餐親自餵食、每天親自洗澡打理，「發生這件事情，她真的比誰都更崩潰，她很自責自己沒爭取到兒福聯盟指派的機會，更自責自己條件不足申請領養」。

親友還透露，自從凱凱去世，伯母已經瘦了一圈，他之所以會站出來發聲，也是不忍心看這一家人無人可協助。

▲保母姊妹。左為姊姊，右為妹妹。（圖／翻攝自劉姓姊妹Facebook）

據悉，凱凱因父母入監服刑，加上家中財力吃緊，所以親友尋求新北社會局協助，並轉介到兒童福利聯盟辦理出養，怎料凱凱去年9月被送到北市文山區劉姓姊妹保母家中後，就開啟如地獄般的生活。

劉姓保母不但餵凱凱廚餘，還用布條反綁凱凱雙手、將凱凱對半折塞進家用水桶、拔光凱凱指甲。凱凱親友指控，凱凱被保母照顧期間，陳姓社工拒絕親人探視，「你們這些大人怎麼可以這麼壞，天理在哪裡啊！」更怒轟社福單位怎麼可以包庇壞人。

兒福聯盟發聲明指出，9、10、11月社工都有當面訪視，但劉女12月稱另一社區托育的孩子生病，社工家訪才改期，怎料12月卻傳出悲痛消息。兒福也說明，托育後，社工會定期訪視且有紀錄留存，將提供相關紀錄給監護家屬。