　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

▲劉姓保母虐死1歲童。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲1歲童遭虐待致死。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，今（12）日稍早社工和男童家屬對話曝光，也引起公憤。對話中看到社工指出凱凱因為磨牙，牙齒掉了4顆，家屬曾提出質疑，不過社工表示，可能是凱凱先前受到刺激或不平等待遇才會如此，「保母真的很用心愛凱凱，我相信不是他們照顧上有什麼問題」。

男童親友在臉書公開社工和男童外婆的對話，看到社工不時會傳凱凱的照片，並說明他的近況，不過有幾張看到凱凱額頭出現大片瘀青，還有眼神呆滯、恐懼求助的樣子。社工解釋，額頭的瘀青是凱凱在公園不小心撞傷的，加上因為天氣變化過敏，食慾比較差，所以他的眼神才會比較無神。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲社工和男童外婆的對話。（圖／翻攝自臉書）

另外，社工向男童外婆提到，凱凱到保母家後一直有磨牙的狀況，磨得很用力，目前有4顆牙齒掉下來，牙醫說要等後面的大臼齒長出來才能做牙齒，也提到可能是因為受到刺激或不平等待遇，才會出現這樣的反應，「我和保母看了都很心疼，會盡力讓他安心下來」。

外婆也擔心地說，不知道有這種狀況，「但希望像你說的話，希望不是有其他因素」。社工解釋，自己也是第一次遇到這樣的狀況，「保母嚇死了，但因為保母真的很用心愛凱凱、帶凱凱，所以我相信不是他們照顧上有什麼狀況」。

當時外婆相信社工說法，「謝謝你們，用愛包圍孩子會越來越好的」，沒想到才過不到幾個月，1歲多的男童就因為被虐待離開人世。

▲▼。（圖／翻攝自臉書）

▲社工稱「保母用心愛凱凱」。（圖／翻攝自臉書）

事情爆發後，兒福聯盟曾稱社工訪視3次都沒發現異狀，不過稍早專案小組隨即打臉，表示接獲院方通報疑似虐童案後，立刻到場查看狀況，就發現凱凱全身、甚至頭部都是瘀青，四肢關節也嚴重腫脹、變形，「怎麼可能看不出來？是根本沒去訪視，還是眼瞎？」目前相關單位已針對負責的陳姓社工進行調查。

ET快訊
鋁合金大廠跳票8000萬　明起打入全額交割股
印尼一家4口集體墜樓　摔下21F
00940最大成分股！長榮獲投信連16買　股價飆至188元除
快訊／官方宣布！台中七期誠品百貨3／23開幕　10大餐廳亮相
史上第1遭「社工被帶回調查」！搜索兒福辦公室、住家
保母虐殺1歲男童　朱立倫轟衛福部擺爛：今天就下台！
台中歷史一刻！　幸運兒可拿iPhone 15、星宇機票
快訊／越晚越冷！6縣市低溫特報
21歲正妹遊新天鵝堡　遭性侵丟山谷慘死...判決出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

酒駕肇事落跑結果更慘！自撞電杆翻落釋迦園　驚險現場畫面曝

清秀人妻應徵理專淪車手　第一次面交就被逮！她辯很少看新聞

史上第1遭「社工被帶回調查」！警花7hrs搜索兒福辦公室、住家

又有緩撞車被撞！國1新竹系統路段自小客直衝　車頭撞爛4人傷

快訊／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒畫面曝　車體還撞到民宅

獨／保母演技好到可領獎！嫌兒福的沒利潤　帶3童就只虐待凱凱

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

奪命保母畫面曝！餵廚餘綁成木乃伊　1歲童頭骨凹陷遭虐死

康橋校車翻覆！學生鑽車頂逃　15人送醫...司機：滑一下就翻

康橋校車翻覆「學生鑽車頂逃生」15人送醫　校方回應了

金門網美景點步道驚見墓碑　民眾一看嚇爛：黑白大頭照

朱國榮帶嫩妻逃亡2.5萬公里 落腳莫斯科 ｜20240311 ET午間新聞

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

沒武德！台東「2打1」還抽摺疊刀行兇　他被刺中胸臂濺血呼救

1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

酒駕肇事落跑結果更慘！自撞電杆翻落釋迦園　驚險現場畫面曝

清秀人妻應徵理專淪車手　第一次面交就被逮！她辯很少看新聞

史上第1遭「社工被帶回調查」！警花7hrs搜索兒福辦公室、住家

又有緩撞車被撞！國1新竹系統路段自小客直衝　車頭撞爛4人傷

快訊／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

快訊／高雄驚現天坑！水泥車慘遭吞沒畫面曝　車體還撞到民宅

獨／保母演技好到可領獎！嫌兒福的沒利潤　帶3童就只虐待凱凱

中國總理記者會走入歷史　港媒：不排除李強主動提出

貓咪被架住腋下！下秒遭花蓮高中生「甩向天空」　重摔落地驚恐逃

文化種子在偏鄉學童心中萌芽　邀長濱鄉350師生藝文旅行

1人接10多名個案！兒盟「社工真的沒造假」：講100遍可能大家都不信

鋁合金廠廷鑫跳票8千萬　明起打入全額交割股

PTT發文「斬首蔡英文」　資訊碩士用 VPN跳板還是栽了

24小時照顧1歲童「為何換掉前保母？」　親友曝原因：她比誰都崩潰

台中大遠百3／13購物節開跑　香奈兒旗艦店試營運單日業績6千萬

綠營檢討部長去留？　鄭文燦否認：民主政治常態、沒有刻意歸責

東京3處賞櫻秘境！千棵櫻花滿開超壯觀　還有晴空塔隱藏版拍照視角

社會熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

獨／把1歲童塞水桶　惡保母還傳LINE嘻笑

惡保母姊妹正面照曝！開心摟孩合影卻虐死1歲童

康橋校車撞牆畫面曝　載25生撞牆旋轉360度

男童曾「眼神恐懼」求助！親友怒：社工看不出來？

即／涉訪視幼兒紀錄不實！社工雙手摀臉抵警局

舅媽是殺童兇手！正妹議員候選人臉書湧罵聲

枉死國三生父親提4訴求！要家長負連帶刑責

即／津棧負責人李彥廷交保落跑　檢開拘票抓人

更多熱門

相關新聞

遭控拒絕男童家屬探視　兒盟：外婆說看了會傷心

遭控拒絕男童家屬探視　兒盟：外婆說看了會傷心

北市一對劉姓保母姊妹涉嫌虐死1歲男童引發全民公憤，男童親友在臉書發文指控，男童阿嬷曾想探視孫子，卻遭到社工拒絕。兒福聯盟執行長白蘭芳今回應，出養個案若有原生家庭要探視都會安排，男童外婆曾說，因為要出養了，看了會很傷心，所以她不探視，因此發文的並非家屬。

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

男童遭保母虐死　朱立倫：民進黨花407億的社會安全網2.0去哪？

曾任兒福大使！王彩樺淚轟惡保母

曾任兒福大使！王彩樺淚轟惡保母

1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

虐童案全民爆怒火！　藍委提修正草案「增殺童罪、虐童不得假釋」

虐童案全民爆怒火！　藍委提修正草案「增殺童罪、虐童不得假釋」

關鍵字：

虐童社工保母掉牙虐待

讀者迴響

熱門新聞

即／找到了！逢甲EMBA登山協會夫妻已罹難

惡保母「北投賣湯圓」　小吃店澄清：已離婚

住宿舍「怎解決生理需求？」　女同學給答案

快訊／上班快改道！　國1事故大回堵

小磨坊也出包！「紅辣椒粉」被驗出禁用農藥

1歲童虐死！兒福粉專被灌爆　網2點質疑：無法信服

1歲童「U字對折」塞水桶！惡保母姊妹嘻笑：沒想到活力很強

冷氣團急凍「5縣市低溫特報」　今入夜到明晨跌破10度

明恐跌破10℃　2波變天「雨最多」時間曝

日廠突現黃色肉球掌印！廣島急尋劇毒貓咪

NONO宮廟拜拜「根本不是懺悔」

虐死男童　保母：要不是為了錢根本不想顧他

「貓太胖上不去」跳台出售文引朝聖

1歲童悲慘身世曝！外傭爆恐怖施虐過程

奪命保母姊妹狂虐1歲童　外傭偷錄成鐵證

更多

最夯影音

更多
李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)

李宰旭告白(?)「我的存在只為你」　《篡位》李濬榮抖肩撒嬌融化他(誤)
休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

休旅車遭翻覆聯結車壓扁　命危母子仍搶救中！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

彰化小姊妹遭撞第18天　姊姊「可張眼」快醒了！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

女用破英文跟櫃台人員溝通　一聽可用中文：不會早講！

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

妹子KTV挑戰IU《Good Day》　連飆3段式高音！網：跪著看

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面