1歲童遭虐「掉4顆牙」！家屬曾起疑　社工竟稱：保母真的很愛他

▲1歲童遭虐待致死。（圖／記者陳以昇翻攝）



記者朱祖儀／綜合報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹凌虐致死，今（12）日稍早社工和男童家屬對話曝光，也引起公憤。對話中看到社工指出凱凱因為磨牙，牙齒掉了4顆，家屬曾提出質疑，不過社工表示，可能是凱凱先前受到刺激或不平等待遇才會如此，「保母真的很用心愛凱凱，我相信不是他們照顧上有什麼問題」。

男童親友在臉書公開社工和男童外婆的對話，看到社工不時會傳凱凱的照片，並說明他的近況，不過有幾張看到凱凱額頭出現大片瘀青，還有眼神呆滯、恐懼求助的樣子。社工解釋，額頭的瘀青是凱凱在公園不小心撞傷的，加上因為天氣變化過敏，食慾比較差，所以他的眼神才會比較無神。

▲社工和男童外婆的對話。（圖／翻攝自臉書）



另外，社工向男童外婆提到，凱凱到保母家後一直有磨牙的狀況，磨得很用力，目前有4顆牙齒掉下來，牙醫說要等後面的大臼齒長出來才能做牙齒，也提到可能是因為受到刺激或不平等待遇，才會出現這樣的反應，「我和保母看了都很心疼，會盡力讓他安心下來」。

外婆也擔心地說，不知道有這種狀況，「但希望像你說的話，希望不是有其他因素」。社工解釋，自己也是第一次遇到這樣的狀況，「保母嚇死了，但因為保母真的很用心愛凱凱、帶凱凱，所以我相信不是他們照顧上有什麼狀況」。

當時外婆相信社工說法，「謝謝你們，用愛包圍孩子會越來越好的」，沒想到才過不到幾個月，1歲多的男童就因為被虐待離開人世。

▲社工稱「保母用心愛凱凱」。（圖／翻攝自臉書）



事情爆發後，兒福聯盟曾稱社工訪視3次都沒發現異狀，不過稍早專案小組隨即打臉，表示接獲院方通報疑似虐童案後，立刻到場查看狀況，就發現凱凱全身、甚至頭部都是瘀青，四肢關節也嚴重腫脹、變形，「怎麼可能看不出來？是根本沒去訪視，還是眼瞎？」目前相關單位已針對負責的陳姓社工進行調查。