1歲男童遭保母凌虐慘死　許淑華：應增加不定期訪視次數

▲台北市議員許淑華 。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

台北市一名1歲男童凱凱（化名）去年9月透過兒福聯盟轉介，交由劉姓保母姊妹照顧，卻慘遭凌虐，同年12月送醫不治。台北市議員許淑華12日建議，社會局可透過招募志工的方式協助增加監督手段，並針對委託個案增加不定期訪視次數及人員，確保被托育者都能得到完善的照護，目前她已請社會局於一個月內研議出改善結果，要讓類似悲劇不再發生。

許淑華表示，她弟妹剛生了一位小公主，昨晚滿月幫她慶生；同時，台北市一名1歲男童悲劇引起全社會的關注，孩子的安全是她的首要任務，目前已經發文請社會局針對轉介兒童福利聯盟個案進行抽查。

許淑華指出，這項消息令人痛心與不捨，她今日立即發出書面質詢。首先，目前居家托育人員的審查機制僅要求取得證照，或是修畢相關課程即可進行登記並媒合，呼籲市府單位應該針對托育人員及後續托育狀況，肩負起適當的把關。

再者，許淑華認為，社會局應針對居家托育人員審查制度研議改善方法，建議可透過招募志工的方式協助增加監督手段，並針對委託個案增加不定期訪視次數及人員，確保被托育者都能得到完善的照護。

許淑華強調，她已請社會局於一個月內研議出改善結果，並且要回覆結果，要讓類似悲劇不再發生，每個孩子都有權利在愛與關懷中健康成長。