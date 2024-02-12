讓生命延續　台中童綜合20年執行195例器官捐贈

▲台中童綜合20年來持續宣導器官捐贈，讓生命延續下去，至今已執行195例。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市童綜合醫院從2004年執行活體器官移植和大愛捐贈，20年來肝臟捐贈部份已累積87例，另還有107例腎臟移植，1例心臟移植，合計195例。院方表示，雖然國人對於「善終」觀念仍然存在，仍會持續宣導預立醫療自主計劃，讓生命末期病人的臨終照護有不同的選擇，讓生命不斷延續。

台中市童綜合醫院日前舉辦感恩音樂會，46歲陳姓病患也出席參與，他透露因為C型肝炎導致肝臟損壞需要移植，最後幸運的等到有人願意捐肝，他坦承等待的過程非常難熬與痛苦，如今得到重生，非常珍惜生命。

代表捐贈者出席的黃媽媽表示，她兒子前年因為車禍離世，最後一刻在所有家人思考討論後，希望讓她兒子用另一種形式活在人間，於是決定捐贈心 、肝、雙側腎臟，讓更多家庭能夠得到圓滿。

童綜合醫院副院長鄭伯智表示，自2004年執行移植統計至2023年，院內已進行肝臟移植87例（47例活體、40例大愛捐贈），腎臟107例（9例活體、98例大愛捐贈），心臟移植1例，比起前年多了9例，日後會再持續宣導，讓大愛永留人間。

衛福部官網資訊，所謂器官捐贈是指一個人完成個人意願的簽署或家屬的同意，將其可用的器官或組織，無償捐贈給需要的病患，以幫助其恢復健康，改善生活品質。另依據人體器官移植條例施行細則規定，移植的器官類目包括：心臟、肝臟、腎臟、肺臟、胰臟、小腸、骨骼、眼角膜及其他經中央衛生主管機關指定之類目。

不過，在醫療現場經常面臨家屬陷入天人交戰的情境，家屬不知道捐贈者意願，也因內心不捨，最後未能完成器捐心願。

衛福部也和民間業者合作打造「器捐聲紋卡」，民眾在簽署器捐同意書時，可預先錄製自己的心聲，讓家人在未來決定是否執行器捐的關鍵時刻，能夠聽見捐贈意願者的說法。