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竹市免費整合性健康篩檢開跑　邀市民一起篩檢顧健康

▲新竹市今年第一場「整合性健康篩檢」將於3月24日開跑。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市今年第一場「整合性健康篩檢」將於3月24日開跑。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市今年第一場「整合性健康篩檢」將於3月24日開跑，活動熱烈報名中！新竹市衛生局表示，為提供市民「一次受檢，全面篩檢的服務」，竹市結合6家醫療院所辦理12場假日大型社區整合性篩檢，預計可服務3,000人，此外，也提供平日診所型場次，讓市民有更便利且多元的選擇。免費篩檢活動服務對象為30歲（83年次）以上設籍竹市的市民，可享免費成人預防保健、四大癌症篩檢、尿酸檢測，並額外提供早餐。

新竹市長高虹安表示，疫情後參與整合性健康篩檢人數大幅增加，去年參與人數逾7,800位民眾，遠高於歷年人數，特別感謝醫療院所辛苦的工作人員，守護市民的健康。市府團隊考量30歲以上民眾大多為家中重要的經濟與照護支柱，除運用中央經費提供符合預防保健篩檢的民眾外，加碼推出整合性篩檢擴大服務，將免費健康篩檢年齡降至30歲以上市民即可報名參加，歡迎大家「厝邊揪隔壁，作伙來篩檢」，一起顧健康。

衛生局長陳厚全表示，今年整合性健康篩檢依然提供市民彈性多元選擇，以社區型、院所型、診所型等大、小規模方式，於3月份起陸續推出平日及假日場次，採預約制。竹市整合性健康篩檢除了結合衛福部免費四大癌症篩檢及40歲以上每3年一次免費成人健檢，更擴大服務到30歲以上市民即可預約報名，提醒30歲（83年次）以上，設籍竹市的市民，可以依民眾個人的時間安排參加。

衛生局提醒，因檢查前需空腹8小時，請市民朋友事先預約並且攜帶身分證及健保卡簽名確認身分。符合篩檢資格或有收到整合性健康篩檢明信片的市民朋友記得掃QR CODE報名，報名相關資訊請逕洽竹市合約院所、三區衛生所或新竹市衛生局網站( https://reurl.cc/80VK6R )查詢。把握健康生活5守則，「均衡飲食」、「規律運動」、「體重控制」、「戒菸檳酒」、「定期篩檢」，掌握健康，迎向幸福。

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