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大陸 大陸焦點 特派現場

解放軍首認研製隱形轟20 　陸空軍副司令王偉「很快會公布」

文／中央社

共軍將領2016年透露中國正在研發新一代遠程隱形轟炸機，轟20何時面世一直受關注，對此中國空軍副司令王偉證實即將公布；軍事專家預估航程至少8000公里，最高航程可達1萬公里以上。

▲▼ 轟20即將問世 。（圖／翻攝 香港商報、第一軍情）

▲轟20即將問世 。（示意圖／翻攝自第一軍情）

香港商報11日報導，轟20自2016年傳出研發消息，到現在遲遲沒有發布，外界猜測中國遇到了技術瓶頸。但中國空軍副司令王偉10日在政協會議結束後受訪時透露，轟20很快就會對外正式公布。

王偉直言「快了，你們等著！」，並說「值得驕傲，也值得興奮，意義非常大。它是一個換代，又一代的新飛機。」

對於試飛後多長時間才能服役或量產，王偉說「這個很快，直接就跟上了！」，他並否認技術瓶頸，指「我們的科研人員現在非常好，都有這個能力。」

商報表示，轟20被形容為「風暴」隱形轟炸機，是中國第一款自主研發的大型轟炸機，也是世界上第3款隱形戰略轟炸機。分析認為，轟20一旦試飛成功，中國就有可能彎道超車，讓美國感受到壓力。

商報今天進一步報導，軍事專家分析，有區別於轟6K/N轟炸機，中國空軍轟20轟炸機或採用隱身飛翼布局，氣動布局跟美國空軍現役的B2幽靈戰略轟炸機和B21突襲者戰略轟炸機相同，採用為無垂直尾翼飛翼布局；航程預計至少有8000公里，最高航程可達1萬公里以上。
 

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