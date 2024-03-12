英媒指中國吸收外資跌至30年新低　駐英使館駁斥「不專業」





▲英媒稱中國吸收外資跌至30年來新低。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

針對近日有英國媒體報導稱「中國吸收外資跌至30年來新低」，中國駐英國使館發言人3月11日怒批，報導片面解讀中方有關統計數據，嚴重誤導讀者，暴露出有關媒體在涉華經濟報導上的不專業、不嚴謹。

使館發言人指出，全球外商直接投資（FDI）有升有降是常態，中國與全球走勢基本一致。解讀有關數據需全面考慮其歷史基數和波動情況，某一年份數據下降不能簡單得出「外資逃離中國」結論。

發言人引用商務部數據稱，中國吸收外資仍處於歷史高位，2023年中國實際使用外商直接投資額1633億美元，是僅次於2021年和2022年的歷史第三高。全國新設立外商投資企業53766家，較去年成長39.7%。

發言人稱，中國吸引外商投資優勢更加顯著。從內外環境看，市場普遍預計主要發達經濟體貨幣政策面臨轉向調整，全球流動性趨緊將總體改善，國際投資將更加活躍。中國經濟保持回升向好發展態勢，營商環境持續提升，外商投資意願有望進一步增強。

發言人最後強調，總的看，中國經濟長期向好的基本面沒有改變，中國加快發展新質生產力，開放的大門越開越大，高水準、制度型開放的含金量越來越高，中國也必將持續成為外商投資的熱土。希望有關媒體客觀全面報導中國經濟，不要錯失機會、反噬自身。