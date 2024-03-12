腸病毒就診人次「創10年同期新高」　疾管署示警：恐提早進入流行期

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

疾病管制署今（12）日公布監測資料顯示，上週(3月3日至3月9日)全國腸病毒門急診就診計6,084人次，與歷年相比已創近十年以來同期最高，且近四週教托育機構因應腸病毒疫情停課累計已超越去(2023)年同期。疾管署副署長羅一鈞指出，若腸病毒人數在三月持續往上，「可能提早一個月進入流行期」，也因校園傳播風險恐增，疾管署預先示警。

依據國內歷年監測資料顯示，腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，預計最快可能於4月進入流行期，於5月底至6月中達到高峰，須持續注意學幼童傳播風險及腸病毒重症前兆病徵。羅一鈞說，以國內腸病毒趨勢，歷年在5月初或5月中會進入腸病毒流行期。

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羅一鈞表示，流行期定義為全國單周就診人次進入一萬一千人，而今年在3月初已看到6084人次，若持續往上升，就可能提早一個月進入流行期，孩子得到腸病毒人數會增加。他說明，因為目前仍在上課期間，上課傳播風險也會因此增加，預先在此示警今年腸病毒流行風險蠻高，威脅比去年更高。

羅一鈞指出，主要可能還是與免疫負債有關，而目前腸病毒停課的情況，過去四周有180班、去年同期四周則是136班，可看出有明顯增加情況。

疾管署指出，實驗室監測顯示，近期腸病毒持續於社區中活動，以克沙奇A型為主。今(2024)年尚無腸病毒感染併發重症確定病例，但於社區已出現4例腸病毒71型及1例D68型輕症個案。而無論成人、幼兒，都有感染腸病毒的可能，請民眾落實肥皂洗手等個人手部衛生；另，教托育機構及家庭照顧者應定期清潔環境及重點消毒，時常清洗消毒兒童常接觸之物品及玩具，並持續教導學童養成良好的個人衛生習慣，加強學童正確勤洗手、生病在家休息等正確防疫觀念。此外，家長及教托育人員應多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

疾管署提醒，酒精對於腸病毒之毒殺效果有限，建議使用含氯漂白水進行消毒，調配時應穿戴防水手套、口罩及圍裙，並注意環境通風；一般環境消毒使用的消毒水濃度為500 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入100 c.c.漂白水；用於處理腸病毒患者分泌物或排泄物汙染的消毒水濃度則為1,000 ppm，即8瓶1,250 c.c.保特瓶清水加入200 c.c.漂白水。此外，環境、器具等於消毒水擦拭完畢後，靜待10分鐘再用清水擦拭一次，才算完成消毒步驟。

疾管署再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低交叉感染的機會，並請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療。

