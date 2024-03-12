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大陸 大陸焦點 特派現場

扯！男童穿裙子做「父女」親子鑒定　陸檢驗中心涉嫌造假

▲▼抽血,檢測,血檢,DNA檢測。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲大陸河南一間親子鑒定中心爆發造假風波，默許男童假扮女童做鑑定。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸河南駐馬店市一家親子鑒定中心，日前出現一名男童穿裙子做鑑定，被揭發疑似涉嫌造假。《紅星新聞》追查發現，該鑑定中心疑似涉嫌造假、替換被鑒定人身份的違法行為，有非法人員涉嫌通過內部人員將抱養甚至非法拐賣的兒童身份洗白，從而合法化落戶。

《紅星新聞》報導追查指出，吹哨者爆料，河南一對王某夫妻帶著一名穿裙子男童去親子鑒定中心，並且稱孩子是王小珂（化名），要做親子關係鑑定。最後，。鑒定結果為「支持王某、李某為王某珂的生物學父母親。」

報導稱，實際鑒定的孩子並非王小珂，而是這對夫婦的親生兒子王小程（化名），家庭戶口本也沒有登記王小珂，該起事件爆發後進入司法程序。

最終王某夫婦承認鑒定親子關係，讓兒子王小程穿上裙子代替小女兒「王小珂」抽血化驗，對於小女兒的身世只說是多年前送養出去的親生女兒，否認有抱養或拐賣得來。

為何不讓王小珂本人做鑒定，王某夫妻解釋稱，「當時孩子不在身邊，為了方便。」據了解，王某夫妻名下有三名合法生養登記的子女，就是沒有王小珂。

負責鑒定的工作人員沒有甄別孩子的性別，經過拍照、抽血、化驗後，推託是家屬提供資料造假，沒有說明為何連男女都無法分辨。

王小珂是哪來的？這名消失的孩子究竟去哪？報導也指出，工作人員提供的王小珂出生證明的復印件，循線去汝南縣衛健委調查證實，汝南縣境內，王某夫妻名下確實沒有王小珂的出生證明。該起事件引起當地相關單位重視，朝向人口販賣方向調查。

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