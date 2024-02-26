爆乳網紅造假遭砸蛋！沒被遣返趴趴走　網怒裁處慢...移民署解釋

▲新加坡網紅Kiara Kitty。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書）

記者陳宏瑞、賴文萱／高雄報導

新加坡女直播主凱蒂「Kiara Kitty」來台挑戰徒步環島，卻在9日行經高雄前鎮區時「自導自演遭砸蛋」，事後被高雄警方抓包造假，全案移送偵辦，不少網友也氣憤直言「快遣返她！」。然而，相較網紅「晚安小雞」在柬埔寨造假直播迅速遭到判刑，引來網友質疑裁處慢半拍，警方與移民署都做出回應。

直播主凱蒂9日直播時行經高雄市前鎮區，未料遭到一名婦人無預警蛋襲，不過她當下並沒有報警，直到媒體報導之後，高雄市前鎮分局在她的臉書留言，請她到案說明。但查辦調閱監視器之後，才發現影片中的婦人竟是凱蒂的助理，男扮女裝配合「自導自演」。

▲凱蒂Kiara Kitty自導自演被砸雞蛋。（圖／記者許宥孺翻攝）

事實上，台灣網紅「晚安小雞」和同夥「阿鬧」在柬埔寨自導自演假綁架，2天內火速被判2年有期徒刑。柬埔寨前總理、現任執政黨主席洪森（Hun Sen）更罕見公開呼籲司法部門「不要減刑、特赦」，引發外界高度關注。

▼「晚安小雞」、「阿鬧」遭判刑。（圖／翻攝自柬中時報）

不過，凱蒂造假案被抓包後，沒被遣返，現在還在台灣到處趴走繼續開直播，不少網友憤怒在她的直播底下留言開嗆，要她「滾回新加坡！」、「快遣返她」，並質疑台灣裁處慢半拍。據了解，針對網紅違反社會秩序維護法部分，高雄警方已經搜集相關事證，移送至高雄地方法院簡易庭等待裁處。

至於遣返的部分，移民署高雄市專勤隊副隊長袁愷表示，警方搜證的部分已進到司法程序，除尊重司法程序進行外，本署另將約詢鄭姓女主播及薛姓助理到隊說明，後續必將依入出國及移民法處置。

移民署再次強調，我國為民主法治國家，本案處理尊重先司法後行政之法律基本原則，移民署將依職權認定當事人違法事實，定當依法定程序嚴正執法。

凱蒂24日針對「砸蛋騙局」直播道歉，她強調自己和「小雞」不一樣，辯解自己是在搞笑，不知道為何會被媒體寫成這樣，在美國也曾做出許多搞笑劇情，但在台灣恐怕不適合，總之不知這是犯法的「以後不會了」。

▲凱蒂談及砸蛋騙局一度泛淚。（圖／翻攝自Kiara Kitty直播）。