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兒盟「沒脫光檢查」抓不到虐童！許常德曝：根本加害者大好機會

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

▲劉姓保母姊妹。（圖／翻攝自臉書）

記者朱祖儀／綜合報導

北市一名1歲男童凱凱（化名）遭劉姓保母姊妹餵餿水、對折塞水桶、拔指甲虐死，消息一出震驚外界，兒福聯盟3次探視，卻因「不可能脫光檢查」沒抓到虐童也遭炎上。對此，知名音樂人許常德就說，如果檢查都只看衣服外的狀況，「難怪這麼嚴重」，這根本是加害者的大好機會。

凱凱因為家庭能力不彰，2023年9月經社會局轉介兒童福利聯盟劉姓保母姊妹照護，不料卻被迫每天吃廚餘，不聽話就會換來一頓痛毆，還被拔指甲，最終慘被虐死。而兒福聯盟去年曾3次當面訪視，卻沒有發現異狀，網友紛紛湧入粉專痛批。對此，兒福聯盟執行長白麗芳解釋，訪視時只有看到額頭的傷，沒看到指甲異狀，「不可能去訪視時把孩子全身都脫光」。

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▲▼ 惡保母姊妹虐死1歲男童，照片鋪剛。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲凱凱遭虐待致死。（圖／記者陳以昇翻攝）

不過許常德在臉書指出，兒福聯盟的說法很難信服人，「這根本就是加害者的大好機會」，因為如果只看衣服外的狀況就算是檢查，難怪會這麼嚴重。

許常德也說，虐童這種變態惡行者都有一個族群，而且是慣犯，一定要追蹤徹查，尤其現在是網路時代，這些惡人更可能在某些私密社團，把手上的戰利品互相交流，「這是近年來台灣最大的恥辱案件，已難平息眾怒」，兒盟不是幾句道歉就可以解決，需要完整的改善方式跟大家進一步報告，目前被安置的孩子也要徹查一次，「不能相信蟑螂只有一兩隻」。

許常德也說，這時要推動各界的力量和眾人的關注，讓此事不是停滯在抓住兇手就交差，應該要推動各個類似團體全面體檢調查，若能因此及時救出孩子就太好了。另外，旁觀者也有責任，如果聽到隔壁小孩異常哭鬧，也可以主動協助報警或通報。

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